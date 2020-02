Cheques rechazados: como funciona la app que ayuda a detectarlos

Tweet Una aplicación permite conocer en 5 segundos, tomando una foto con el celular, si el emisor ya tiene rechazos u otros antecedentes financieros negativos Una aplicación permite conocer en 5 segundos, tomando una foto con el celular, si el emisor ya tiene rechazos u otros antecedentes financieros negativos Por Fernando Meaños Si bien los pagos por vía electrónica, como las transferencias bancarias, no paran de crecer, el cheque sigue siendo un medio de pago de uso frecuente en el comercio y el mundo pyme. Su principal atributo es que además de ser medio de pago es una herramienta de financiamiento, tal vez la más habitual en las ventas a plazos entre proveedores y clientes pymes. Durante 2019, en la Argentina fueron rechazados por falta de fondos 1.508.000 cheques por un monto de $91.000 millones, según cifras oficiales. Cada uno de esos documentos impagos desatan para quien los recibe un complejo camino de gestiones y trámites para lograr el cobro, que en algunos casos pueden terminar en la justicia, con costos financieros Las soluciones del mundo fintech aportaron una herramienta para prevenir los rechazos. Una app permite conocer, en 5 segundos, los antecedentes financieros del emisor del cheque de manera de poder conocer si tiene un historial negativo antes de aceptarlo y evitarse un problema. En 2019, en la Argentina fueron rechazados 1.508.000 cheques por falta de fondos por un monto de $91.000 millones. La aplicación, denominada Chequeas, funciona de un modo muy simple. Quien recibe el cheque, abre la app en su celular y con ella le toma una foto al cheque, en particular el sector en que aparece el CUIT del librador. En 5 segundos, la app le devuelve un informe que no ocupa más de dos pantallas en el celular, en el que resume la información existente sobre ese CUIT en tres distintas fuentes de información, además de la base de datos propia: - la Central de Deudores del Banco Central, que permite saber antecedentes de cheques rechazados, préstamos bancarios en situación irregular, deudas por tarjetas bancarias y no bancarias, entre otros datos; - la Central de Cheques Denunciados del Banco Central, que permite saber si el cheque ha recibido alguna denuncia por haber sido robado, extraviado o adulterado; - el padrón de constancias de CUIT de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que permite detectar si el CUIT es falso, la categoría tributaria y las actividades económicas declaradas. Toda esa información proviene de bases públicas, pero sería imposible que, por caso, un cobrador de una pyme ingrese a los sitios del BCRA y la AFIP para hacer ese control cada vez que recibe un cheque. Con la aplicación, un cobrador que recibe un pago con 5 o 10 cheques puede testearlos uno por uno rápidamente y negarse a aceptar alguno cuyo emisor tenga malos antecedentes. Las empresas que controlan los datos de un cheque de terceros lo hacen cuando el cobrador ya regresó a la oficina. Y ahí ya es tarde. Hay que chequear antes de recibirlo (Esteban Lett-Brown). Con orientación a las pymes, a pesar de que empresas grandes como Metrogas o Morixe también lo utilizan, Chequeas tiene 7.000 usuarios activos y emite unos 30.000 informes por mes. Un 21% de los CUIT analizados, explican en la empresa, registra algún antecedente negativo, en general un cheque rechazado. “Las empresas que controlan los datos de un cheque de terceros lo hacen cuando el cobrador ya regresó a la oficina. Y ahí ya es tarde. Hay que chequear antes de recibirlo,” explica Esteban Lett Brown, CEO y fundador de Chequeas. “Una vez que el cheque fue rechazado, el problema no es solo la pérdida de tiempo sino también el perjuicio financiero. En el caso de las pymes, que tienen poca espalda, ese perjuicio es muy alto”, explicó. El emprendedor, ex ejecutivo de Oracle, asegura que en el cheque “hay algo de confianza implícita” entre quien lo da y lo recibe. Y en esa confianza reside el comienzo del problema que la tecnología ayuda a prevenir. “El cheque es el medio de pago clásico de las pymes, es fuerte en las transacciones a plazos. Según los datos del Banco Central su uso está en baja, pero es difícil distinguir si es porque lo reemplazan los pagos electrónicos o por la merma en la actividad económica. Si la economía se recupera, seguramente el uso del cheque también lo haga”, explicó Lett Brown. La aplicación Chequeas demora 5 segundos en dar un informe financiero sobre el emisor del cheque. El rechazo de cheques deja una huella en el historial crediticio de individuos, comercios y empresas que luego es reproducido en las bases de datos públicas del BCRA o de las empresas de información comercial como Veraz, Nosis u otras. Y la rapidez con que se resuelva el rechazo determinará durante cuánto tiempo permanecerá visible para los demás, afectando relaciones comerciales o posibilidades de acceso al crédito. Por ese motivo, es conveniente recordar las condiciones que pone el Banco Central para la información de los rechazos. Si un cheque rechazado por falta de fondos en cancelado (es decir, es pagado) dentro de los 15 días corridos de la fecha del rechazo, será dado de baja dentro de los 2 días hábiles en que el banco comunique la cancelación al BCRA. Si el cheque es cancelado entre los 16 y 90 días, aparecerá en la Central de Deudores durante un año después de la fecha de pago. Si la cancelación es después de los 91 días, el rechazo quedará en las bases de datos durante dos años. Si el cheque no fuera cancelado será dado de baja de las bases de datos recién a los 5 años de la fecha de rechazo. Para poder concretar la cancelación del cheque, además de pagar su importe a aquel que recibió el rechazo es necesario pagar una multa del 4% del monto.