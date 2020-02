El Fiscal Carini Hernández confirmó las identidades de los aprehendidos por drogas en Villegas

Tweet La investigación comenzó en el 2018. De los cuatro aprehendidos inicialmente, uno quedó desvinculado de la causa porque se comprobó que no había participado en la comercialización de estupefacientes. La investigación comenzó en el 2018. De los cuatro aprehendidos inicialmente, uno quedó desvinculado de la causa porque se comprobó que no había participado en la comercialización de estupefacientes. Juan Carlos Pereyra, Luciano Javier Rodríguez y Emiliano Muñiz (los dos primeros de General Villegas y el último de la ciudad de Rufino), son los nombres de los tres aprehendidos como consecuencia del operativo anti drogas que llevó a cabo el Departamento de Narcotráfico, con apoyo de la Policía Comunal y la Ayudantía Fiscal de Causas Complejas y Estupefacientes (a cargo del Dr. Raúl Carini Hernández). Los implicados en la causa de comercialización de drogas fueron interceptados en un vehículo en la calle Salta N° 551, del barrio La Trocha. Ese domicilio era uno de los apuntados para allanar, mientras que el otro era en calle Oleaga (entre Sagardoy y Saavedra). «La causa comenzó con una investigación en el 2018. Se había avanzado sobre una persona que se encontraba comercializando estupefacientes al menudeo. Surgieron otras personas más: uno ya estaba vinculado en la causa inicial y otras dos eran desconocidas para nosotros. Con las evidencias que se encontraron en el lugar pudimos establecer que, por lo menos, una de las dos personas que desconocíamos estaba comercializando sustancia estupefaciente, específicamente cocaína. Es una persona foránea de la ciudad de Rufino», informó el Ayudante Fiscal Dr. Raúl Carini Hernández. «A la persona que buscábamos -Pereyra- la encontramos en Salta 551, ingresando a un vehículo con otra persona más que también está aprehendida. Ambos son de General Villegas. Las personas que estaban en el vehículo tenían varias dosis de cocaína con fin de venta y ya habían realizado ventas al menudeo previo a llegar al domicilio», añadió. Esas dos personas son Juan Carlos Pereyra (el investigado) y Luciano Javier Rodríguez, sobre el que también pesan múltiples evidencias que demuestran que comercializaba estupefacientes. «La persona que desconocíamos y estaba al volante del vehículo es Emiliano Muñiz (de Rufino), quien también tiene pedido de detención. Tenemos evidencia de que estaba comercializando al menudeo», explicó Carini Hernández. En el auto había un cuarto sujeto que, en un primer momento, también fue aprehendido. No obstante, con el correr de las horas determinaron que esa persona había venido por primera vez y que no había cometido los delitos que les imputaban a los otros tres. Tras el operativo se secuestraron 35 gramos de cocaína, fraccionados en 34 envoltorios listos para la venta. Se estima que el precio de cada bolsa oscila entre 1200 y 1500 pesos. También se incautaron teléfonos celulares y una fuerte suma de dinero en efectivo. «Estamos a la espera de lo que disponga la Jueza de Garantías. La causa sigue avanzando y hay suficientes elementos para que camine hacia una etapa de juicio», concluyó Carini Hernández. Próximo >