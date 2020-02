Paritaria: dirigentes docentes adelantaron que exigirán

Tweet Roberto Baradel, Mirta Petrocini y Miguel Díaz dialogaron con los medios antes de ingresar a la reunión que mantendrán con las autoridades bonaerenses. Roberto Baradel, Mirta Petrocini y Miguel Díaz dialogaron con los medios antes de ingresar a la reunión que mantendrán con las autoridades bonaerenses. Antes de ingresar a la reunión paritaria con los representantes del gobierno provincial, algunos de los principales dirigentes de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se refirieron a las demandas presentarán ante los funcionarios de Axel Kicillof. La cláusula gatillo y el pago del remanente de diciembre estarán en la mesa de discusión. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, adelantó que “la cláusula gatillo va a estar sobre la mesa” aunque aclaró que “queremos un sistema para ganarle a la inflación, no para empatarle”. En ese sentido, sostuvo que dicho recurso “se utilizó en un gobierno que quería arreglar a la baja”. Además, señaló que “queremos mejorar el salario docente” pero también sostuvo que serán parte de la paritaria “el tema de infraestructura, comedores escolares y formación docente”. Por su parte, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, manifestó que “queremos una mejora salarial con un incremento del básico”. También hizo hincapié en que “queremos una fecha concreta de devolución de la suma de diciembre”. Sobre la aplicación o no de la cláusula gatillo, dijo que “necesitamos un mecanismo, más allá del nombre, para no perder contra la inflación”. A su turno, el secretario general de la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), Miguel Díaz, afirmó que uno de los principales pedidos será que “nos devuelvan los fondos de diciembre porque los compañeros no tienen para pagar los servicios”. Cabe recordar que la semana pasada el gobierno de Axel Kicillof decidió postergar el pago de un remanente de la paritaria de 2019 para marzo, cuando estaba previsto para febrero. Ante este reclamo, que hoy plantearán los sindicatos docents, pudo saberse que “son altas las chances” de que haya una respuesta concreta de parte de la Gobernación. < Prev Próximo >