Luego del accidente sufrido por un avión de fumigar de su propiedad el empresario Omar Zavattero de Zavattero Fumigaciones Aereas, hablo para Master News sobre lo ocurrido agradeciendo " que el piloto, que hace años trabaja para la empresa, solo sufrió lesiones en sus manos producto del fuego iniciado en la nave que la destruyo en su totalidad" Luego del accidente sufrido por un avión de fumigar de su propiedad el empresario Omar Zavattero de Zavattero Fumigaciones Aereas, Que sucedió…? "la verdad que sin dudas fue una desgracia con suerte…, cuando vi el humo del fuego y habiendo salido recientemente el avión me di cuenta enseguida que se trataba de un avión de mi propiedad, salio del hangar con destino a Sansinena para llevar a cabo tareas de fumigación…" cuenta Omar agregando que según expreso el piloto – "había hecho unos 2500 metros en línea recta de vuelo y el piloto sintió olor a nafta, miro para todos lados y ve fuego debajo del avión…, intento aterrizar en la pista de El Cosaco (empresa local de fumigaciones) pero no llegaba, entonces corto magneto, llave de nafta y todo para comenzar con un aterrizaje forzoso e incluso abrió la ventanilla para tirarse y eso hizo que el fuego se acrecentara hacia el interior del avión, así es como se quema las manos y los pies, lo aterrizó como pudo y se largó porque se quemaba…" relato Omar agregando que – "sin dudas fue terrible lo que vivió López, de hecho el avión termina de aterrizar solo porque López se tiro y busco un bebedero para meter las manos (estaba aprox. a 100 m), de hecho cuando el avión paro definitivamente ya estaba todo prendido fuego…" Las heridas de López "Aparentemente son leves, las primera curaciones se las realizaron en el Hospital de Rivadavia, aprovecho para agradecer al personal la atención y enseguida fue derivado a General Villegas y allí aún no fue dado de alta porque al haber metido las manos en un bebedero temen la posibilidad de alguna infección, por eso permanece en observación…" – señalo Omar agregando que – "López es un piloto de vasta experiencia y trabaja hace muchos años conmigo, es de total y absoluta confianza…, el avión estaba habilitado por la fuerza aérea y con la certificación y habilitación necesaria para trabajar, es una exigencia para poder hacer el trabajo y tenemos seguro hasta contra tercero, imagínate que en el campo donde cayó el avión quemamos todo…, de hecho el sábado estuvo gente de la Fuerza Aérea trabajando en el lugar con otros entes locales, entregamos toda la documentación correspondiente y todo seguirá los carriles normales…" – aseguro Zavattero quien agradeció a todos los organismos que participaron en el siniestro ESCUCHA LA NOTA COMPLETA