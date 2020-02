Recuperar el poder adquisitivo y cláusula gatillo, los reclamos de los gremios en la primera reunión paritaria de salud

Tweet Desde CICOP estiman que entre 2018 y 2019 los profesionales de la salud perdieron un 35% de poder adquisitivo. Piden recuperarlo y la aplicación de la cláusula gatillo en 2020 para no perder contra la inflación. Volverán a reunirse la próxima semana. Desde CICOP estiman que entre 2018 y 2019 los profesionales de la salud perdieron un 35% de poder adquisitivo. Piden recuperarlo y la aplicación de la cláusula gatillo en 2020 para no perder contra la inflación. Volverán a reunirse la próxima semana. Sin propuesta salarial, representantes del gobierno bonaerense y de los sindicatos de profesionales de la salud tuvieron su primera reunión paritaria en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Se pactó la conformación de tres mesas técnicas y el gobierno se comprometió para volver a reunirse la próxima semana, ya con una propuesta salarial sobre la mesa. La parte sindical estuvo representada por los dirigentes de CICOP, Sindicato de Salud Pública, ATE Provincia de Buenos Aires, UPCN y AMRA. El vicepresidente de CICOP, Fernando Corsiglia, contó a INFOCIELO que durante la reunión “desarrollamos nuestro pliego de reclamos”, entre los que estuvieron la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2018 y 2019, que el gremio estima en un 35%, y la aplicación de la cláusula gatillo “para al menos no perder contra la inflación”. En el gobierno bonaerense recibieron las demandas, pero no realizaron una propuesta salarial, la cual se estima que llegará la semana próxima. Estuvieron presentes en la reunión la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, el ministro de Economía, Pablo López, el titular de la cartera de Salud, Daniel Gollan, y su vice ministro, Nicolás Kreplak. Además, se conformaron tres mesas técnicas: recursos humanos, violencia y desgaste. Arrancarán a debatir la próxima semana, cuando traten temas vinculados a residentes, becarios, designaciones y concursos demorados, seguridad del personal de salud dentro de los hospitales y la posibilidad de un decreto de desgaste laboral o agotamiento prematuro. “El gobierno sólo receptó las demandas”, dijo Corsiglia, pero valoró que “la convocatoria se haya producido al mismo tiempo que el resto de los sectores”. Calificó a la reunión como “positiva” y señaló que “en la próxima deben aparecer las propuestas, sobre todo en la cuestión salarial”. Por su parte, Ruiz Malec sostuvo que “fue el inicio del diálogo paritario y hubo un diagnóstico común sobre las deficiencias estructurales que atraviesa el sistema de salud pública”. Además, remarcó que “desde diciembre nuestro gobierno se comprometió a no demorar la atención de los reclamos de los profesionales de la salud” y confirmó la reunión que se realizará la semana que viene para “abordar el tema salarial”. A su vez, Daniel Gollan reafirmó que “éste va a ser un gobierno de puertas abiertas para reconstruir el sistema de Salud que así como está no va más” y confirmó que se reactivarán las dos plantas de producción pública de medicamentos. “La producción pública de medicamentos es nuestra bandera desde hace 30 años, por convicción y por economía, porque no se puede seguir pagando fortunas por medicamentos que se pueden producir acá”, expresó. Por último, Pablo López afirmó que “nuestra intención es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo” y concluyó que el “objetivo es que podamos trabajar en los próximos días para encontrar una solución a las problemáticas planteadas durante la reunión”. Próximo >