CON PETETE NO !!!

Por Agrupación Rivadavia Primero El lunes 10 de febrero en oportunidad de dialogarse sobre mujeres representativas de Rivadavia para que queden expuestas en un mural que se realizara en la Escuela Secundaria Nº 5 de América, se planteó con muy buen criterio el nombre de la Sra. Petete Milani. Petete ha sido miembro activa de múltiples instituciones intermedias, llegando a cargos significativos que por primera vez ocupaba una mujer, a saber, funcionaria municipal, concejal, primera presidenta del Honorable Concejo Deliberante; primera mujer en encabezar una lista de candidatos y triunfar; candidata a Intendente, y sobre todo una mujer con un gran sentido de justicia social por el que trabajó toda su vida. Petete ejerció el servicio público sin pausa durante muchísimos años, los últimos ad honorem, en nombre de su vocación de servicio. Fue una mujer comprometida y ejerció un papel preponderante en todos los lugares por donde pasó. A quienes conocemos a Petete y hemos visto su accionar, su defensa de los valores democráticos, de la libre expresión, de la resolución pacífica de los conflictos, su proceder honesto y austero, y su amor por nuestro distrito, nos resulta increíble que personas de su mismo género, sin la más mínima consideración de sus atributos, pretendan echar por tierra su extraordinaria trayectoria planteando que fue funcionaria municipal en tiempos de la dictadura. Qué la flamante Concejal Mercedes García Duperou y la Secretaria del Gremio Municipal Mariana Velez expongan esta fundamentación para negarla, es de una bajeza y de un nivel de incomprensión de lo que significa la lucha de las y por las mujeres, impropias de quienes son representantes de sectores sociales. Si consideran que la lucha por los derechos de la mujer, tiene pertenencia político partidaria y que sólo el Kirchnerismo puede levantar esta bandera, pues no hacen más que mostrar su ignorancia y sectarismo, lo que no contribuye en absoluto a la pacificación de la sociedad y mucho menos a la defensa de la mujer. La historia argentina nos muestra mujeres de distintas ideologías que aportaron a logros significativos para todas sus compatriotas; y la historia de Rivadavia, entre otras, muestra especialmente a la Sra. Petete Milani, quien formó parte de la generación de mujeres que protagonizaron y lograron conquistas sociales y de derechos para las rivadavienses. La reivindicación de mujeres como Petete, no hace más que destacar y honrar a quienes abrieron camino a sus conciudadanas, y es lo que nos posibilita seguir construyendo en igualdad y en oportunidades para el progreso común de nuestros pueblos.