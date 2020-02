Kicillof mantendrá la prohibición de fumigaciones cerca de casas y escuelas

Tweet Hace un año, la ex gobernadora María Eugenia Vidal había autorizado la fumigación de campos linderos a viviendas y escuelas, lo que produjo un rechazo generalizado de los bonaerenses, que la llevó a suspender la medida, y que el gobierno actual extenderá. Creará una mesa multisectorial para avanzar en una legislación provincial unificada. Hace un año, la ex gobernadora María Eugenia Vidal había autorizado la fumigación de campos linderos a viviendas y escuelas, lo que produjo un rechazo generalizado de los bonaerenses, que la llevó a suspender la medida, y que el gobierno actual extenderá. Creará una mesa multisectorial para avanzar en una legislación provincial unificada. En enero de 2019, la ex gobernadora María Eugenia Vidal había autorizado la fumigación en zonas linderas a domicilios y escuelas rurales. La resolución provocó el rechazo de vecinos y representantes de la comunidad educativa por el peligro que implicaba para la salud de niños, niñas y familias que desarrollan su vida cerca de las hectáreas de campos. Ante la presión y el rechazo generalizo, el Ministro de Agroindustria de Vidal, Leonardo Sarquís, dio marcha atrás con la medida que quedó suspendida por la resolución 246/18. Como la resolución vence el próximo 18 de febrero, el gobernador Axel Kicillof anunció que extenderá la suspensión de la prohibición, al tiempo que su Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, anunció que avanzará en la creación de una mesa multisectorial para avanzar en una nueva normativa a nivel provincial que unifique criterios. Actualmente, cada municipio tiene la potestad de definir las disposiciones del uso de agroquímicos y, en algunos casos, resultan ser muy permisivos y afecta, como sucedió el año pasado en una escuela en Pergamino, a las poblaciones aledañas. Fuente: InfoGEI Próximo >