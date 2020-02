Dolor, indignación, impotencia????

Tweet Por María Fabiana Milani Ayer por la tarde se hizo una reunión para la elección de mujeres destacadas que estarán retractadas en un mural de la Escuela Secundaria 5 de América, en el marco del Programa “Mujeres que no estuvieron pintadas” del Ministerio de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Una de las mujeres propuestas fue “Petete Milani” y vaya mi sorpresa al enterarme que un grupo de mujeres participantes de la reunión descalificaron a Petete por haber sido Secretaria de Gobierno del “…momento más negro de la historia de nuestro país y de un gobierno de facto…” Creo que no tengo que aclarar quien es Petete, o si para los más jóvenes que no la conocen. Petete es una mujer reconocida en distintas oportunidades por su función política y también por su paso por las distintas Instituciones de bien público y educativas de las que participo: Acción Católica, Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Lipolcc, Bomberos Voluntarios, Cooperativa Eléctrica, Secretaria del Club Atlético Rivadavia, su amado Instituto América, entre otras. Petete es una persona que vivió y vive para servir, ese fue su lema, su manera de transitar la vida.- Su solidaridad, su entrega, su confianza, su austeridad, su honradez, su espíritu cristiano, su caridad. El poder contar con ella en todo momento, acompañando en el dolor y dando siempre palabras de aliento, aun en momentos difíciles, son los valores que Petete pregono y sigue pregonando, son los valores que Petete tiene como estandarte. Estos valores no se compran, ni se estudian se viven, desde las fibras más intimas en una persona de bien. Siempre dispuesta a dar una mano, dejando horas de sueño, horas de disfrutar con su familia, pero sin descuidarlos, siempre teniendo todo bajo control, velando para que estuviéramos bien, con especial atención a sus nietos y bisnietos, inculcando el amor al prójimo, el espíritu de servicio, la tolerancia, cultivar la amistad, no ofender a nadie. Hoy a sus 84 años, Petete disfruta de su hogar, de su familia, de sus amigos, en paz, con sosiego, con la tranquilidad de haber hecho todo lo que tuvo que hacer y mas también. Petete es una institución por si sola, es un orgullo transitar las calles de América y el Distrito con ella, a Petete no le cambia la vida estar plasmada en un mural, Petete está en el corazón de todo aquel que la conoció o Institución de la que participó, por eso repudio enérgicamente lo ocurrido ayer, no puedo permitir que se descalifique a Petete tan mezquinamente, menospreciando una trayectoria muy difícil de igualar. Felicito a Mungui y a Karen, a quienes conozco y les guardo un inmenso cariño y a los familiares de Nelly Fernández Tiscornia Próximo >