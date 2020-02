García Duperou respondió las criticas por lo no inclusión de Petete en el mural

Tweet La concejal Mercedes García Duperou hizo una aclaración en sus redes sociales respecto a la polémica que surgió a raíz de que no fuera incluida allí Elizabeth Amanda Marchelli de Milani. lo que dejó la designación de tres mujeres cuyas figuras estarán en el mural que será pintado en la Escuela Secundaria 5 y LO QUE EXPRESO LO EDIL DEL FRENTE DE TODOS - SOMOS RIVADAVIA Me veo en la obligación de aclarar lo sucedido durante el intercambio surgido el 10/2 con motivo de seleccionar mujeres de la comunidad para ser representadas en un mural. En este intercambio, luego que se mencionara, a modo de interrogante, si correspondía representar a una persona que fuera funcionaria del gobierno militar; mi intervención tuvo la intención de aclarar que la responsabilidad política que tuvo la Sra. Milani en el gobierno de facto no invalidaba su trabajo por tantas instituciones de la localidad y su trabajo por toda la comunidad en general. Evidentemente mi intento de aclarar fue infructuoso por mala expresión de mi parte o por "mala interpretación" de algunas asistentes; por lo que quiero dejar en claro por este medio que la Sra. Milani merece mis mayores respetos y todo el reconocimiento a su labor política, social y comunitaria. Lamento profundamente que esta situación haya causado dolor en su persona y en su familia. Próximo >