Mariana Velez también aclaró la polémica del mural sin Petete

La concejal mandato cumplido y Sec. Gral del Sindicasto de Trabajadores de Rivadavia realizó en sus redes sociales un posteo aclarando su participación en la reunión realizada en la Secundaria 5 el lunes pasado donde se propuso a la figura de tres mujeres rivadavienses para ser parte de un mural que se va a pintar allí dejándose fuera a quien es una de las vecinas más representativas del Distrito. Rivadavia 1° "Conmigo NO" Ante la polémica que se ha desatado con motivo del mural de la E.E.S. N°5, "Ella no estaban pintadas" en el cuál se me involucra en dichos de descalificación hacía la persona de Elizabeth "Petete" Marchelli de Milani, lejos se está de contar la verdad del debate, y quienes estuvieron presentes y propusieron su nombre, nada dijeron al respecto. Nunca Petete había tenido un reconocimiento como si se lo hicimos nosotros, el Sindicato, de proponerla en la Federación de Trabajadores Municipales, hecho que ocurrió en Mar del Plata (1992) y en cada acto realizado por el Sindicato. Siempre hubo y hay un espacio para Petete. Lamento enormemente que pase esto en el ejercicio de la Democracia, pareciera que algunas mujeres no saben lo que es debatir, disentir y consensuar. NADIE DESCALIFICÓ A PETETE, lo que dijo Rivadavia 1° te la contaron mal. América, 12 de febrero de 2020.- Mariana Vélez Sec. Gral. STMR Sub Sec. De la Mujer y la Flia de la FSTMPBA