El peor viaje de su vida: familia piquense sufrió un cuantioso robo mientras estaban de vacaciones en Villa Carlos Paz

Tweet Las ansiadas vacaciones de una familia de General Pico compuesta por tres personas, se trasformó en la peor pesadilla de este verano. Las ansiadas vacaciones de una familia de General Pico compuesta por tres personas, se trasformó en la peor pesadilla de este verano. Fue el propio padre de familia, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, el que relató a infopico.com su gran tristeza, bronca, impotencia y malestar por la situación vivida mientras se disponía a pasar unos días de vacaciones en la localidad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. El hombre relató que alquilaron un departamento de un complejo que está ubicado a pocas cuadras de la peatonal de esa localidad. A los pocos días de su estadía en el lugar, decidieron ir a realizar algunas compras en un centro comercial en donde pudieron adquirir ropa, calzado, juguetes y todos los útiles escolares de su pequeño hijo, como así también algunos regalos para sus familiares. Contó que volvieron ese día al departamento a eso de las 6 de la tarde, dejaron todo lo que habían comprado y luego salieron a pasear. Pero grande fue la sorpresa y la desazón cuando al llegar unas 4 horas mas tarde al lugar, se percataron que una de las rejas estaba destrozada y faltaban todas sus pertenencias, todas las bolsas de las compras que habían realizado y una importante suma de dinero. El padre de familia señaló que ya les habían advertido acerca de una persona que tendría antecedentes delictuales y que sería familiar de la propietaria del inmueble. Inmediatamente las sospechas recayeron sobre esta persona. Tras esto, se comunicaron con la policía del lugar y a los pocos minutos arribó una patrulla cuyos efectivos tomaron declaración a los damnificados, y solo se limitaron a anotar las cosas que se habían llevado. "No levantaron huellas, no tomaron fotos, no hicieron ningún croquis, nada de nada y solo se limitaron a decirnos que teníamos que ir a la comisaría. En todo momento los policías se reían entre ellos", puntualizó el damnificado. Luego de realizada la denuncia, "que en realidad no lo tomaron como denuncia sino como una constancia, y viendo que no iban a hacer nada, y continuaban riéndose entre ellos, decidimos cargar con lo que nos quedó, que fue prácticamente lo puesto, porque nos llevaron todo, nos subimos al auto y decidimos volvernos a General Pico", a eso de las 3 de la mañana. Pero no todo terminó ahí. Ya en la ruta de regreso, y viendo que su pequeño hijo, luego de llorar casi todo el viaje por lo traumático de la situación dado que se quedó sin sus juguetes nuevos, sin sus útiles escolares, sin la ropa que le habían comprado, el padre le dijo que se recostara en el asiento trasero para que pueda dormir. Fue en ese momento que debieron parar ante un control policial en Vicuña Mackenna, en donde además le hicieron una multa porque el nene venía sin atar con el cinturón de seguridad. "Yo les pedí que hicieran uso del sentido común explicándoles toda la situación por la que habían pasado y no dieron pie atrás y burlándose nos dijeron, "los turistas siempre tienen un problemita en Córdoba". Ante esa declaración les dije que les mostraba la constancia del robo pero no me hicieron caso y además del robo me vine con una multa", indicó el hombre Fuente: Infopico