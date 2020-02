La Unidad Coronaria de Trenque Lauquen, un servicio que se destaca a nivel regional

Tweet La Unidad Coronaria que funciona como una terapia intensiva cardiovascular en el Hospital Municipal “Pedro T. Orellana” brinda un servicio de alta complejidad que se destaca a nivel regional por la atención y la infraestructura. La Unidad Coronaria que funciona como una terapia intensiva cardiovascular en el Hospital Municipal “Pedro T. Orellana” brinda un servicio de alta complejidad que se destaca a nivel regional por la atención y la infraestructura. En el sector se realizan angioplastias coronarias y periféricas, aproximadamente 10 por mes; desarrolladas por los doctores Carlos Hernández y Marcos Hernández. Además, hay un promedio de internación de 38 pacientes mensuales. El Jefe de Cardiología, Dr. Marcelo Bassino, quien fue uno de los principales impulsores del proyecto explicó que el área consta de 7 camas con su respectiva aparatología de monitoreo, enfermería las 24 hs. y médicos de guardia especialistas en cardiología. En relación al servicio que se presta, Bassino destacó que “está abierto a toda la población, tanto a mutualizados como a no mutualizados del partido. Los pacientes de la obra social del Hospital (OSMU) reciben en forma gratuita los stent y las angioplastias se hacen sin costos para el paciente. Los que tienen obra social están igualados respecto a los que no la tienen”. La Unidad Coronaria cuenta con monitoreo cardíaco central, una cama especializada para Unidad Coronaria y 6 camas automáticas. El personal de enfermería es coordinado por la Lic. Analía Romero, acompañada por un equipo de enfermeras profesionales que, además, se capacitan periódicamente y realizan ateneos. Los médicos también realizan ateneos con una frecuencia quincenal o mensual para analizar las patologías más importantes. Bassino explicó que “se realiza en Unidad Coronaria un pasaje de sala a las 7.30 hs. a la que concurren todos los médicos del servicio para decidir las conductas que se van a tomar con los pacientes. Este es el valor agregado más importante porque de eso surgen las decisiones a llevar adelante”. El servicio cuenta con aparatología para medir gases en sangre y todo el equipamiento necesario para trabajar con pacientes críticos. Si bien la primera en realizar una donación para la Unidad Coronaria fue la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, también se reciben donaciones de la pacientes particulares. En 2017 el área sumó de esta manera dos monitores y una cama. LA HISTORIA La Unidad Coronaria es una terapia intensiva de la parte coronaria, que consta de dos salas, dormitorio para el médico de guardia con baño privado, office, enfermería, sala de espera y recepción de los familiares. El proyecto de Unidad Coronaria tiene varios orígenes. Por un lado, emerge producto de una realidad sanitaria alarmante: la alta prevalencia de enfermedad cardiovascular en nuestro medio (recordemos que la patología cardiovascular es la primera causa de muerte en la Argentina y en el mundo). Por otra parte, la necesidad insatisfecha de poder abordar dichas enfermedades en el medio local, principalmente en lo que atañe a la población de menores recursos por costos y largas distancias a centros de alta complejidad. A mediados de 2010, por iniciativa del por entonces Intendente, Dr. Jorge Barracchia, se formalizó la necesidad de complejizar la atención que brinda el Hospital desde el punto de vista cardiovascular. Para ello un grupo de cardiólogos que se desempeñaba en el ámbito local armó el proyecto que se concretaría más tarde. Antes, se realizó una Licitación Pública a mediados de octubre del 2010 y una vez elegida la propuesta se inició el proyecto que permite contar con estos procedimientos (cateterismos) se puede lograr el diagnóstico preciso y precoz de las enfermedades cardiovasculares para, en un siguiente paso, poder -a través de una técnica similar conocida como Angioplastia- plantear una solución a estas dolecias que consiste en desobstruir las oclusiones arteriales. La creación de la Unidad Coronaria significó, junto al Servicio de Hemodinamia, un incremento de las internaciones cardiológicas, dado que muchos pacientes que antes eran derivados resuelven sus casos en la ciudad, y además, se sumaron los pacientes post angioplastia coronaria y/o periférica. En el año 2012 el Dr. Marcelo Bassino, Jefe de Cardiología, declaró que “con la concreción de este proyecto Trenque Lauquen sigue siendo una ciudad de vanguardia en emprendimientos, consolidándose, con este emprendimiento, el líder de la Salud Pública del Oeste de la provincia de Buenos Aires”, ya que en toda la Ruta 5 no existe una ciudad con Unidad Coronaria instalada. INAUGURACIÓN En mayo de 2015 la Municipalidad de Trenque Lauquen y la Cooperativa de Electricidad local realizaron el acto de inauguración del nuevo sector de Unidad Coronaria “Manuel Alvo”, en el Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”. El acto fue encabezado por el entonces Intendente Municipal, Raúl Feito. Sin embargo, el servicio no funcionaría hasta julio del año siguiente, momento en el que se nombró el recurso humano que trabajaría en el lugar, y ahí sí se habilitó el lugar. Fue en otro acto, que presidió el actual Intendente Municipal, Miguel Fernández. Gracias a la designación de ese recurso humano se pudo establecer la guardia de 24 horas los siete días de la semana con médicos y enfermeras. MANUEL ANTONIO ALVO Mediante ordenanza 4382 del año 2015, el Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen impuso el nombre de Manuel Antonio Alvo a la Unidad Coronaria, en homenaje al ex presidente de la Cooperativa de Electricidad. Esa entidad fue una intensa colaboradora de este proyecto con distintas donaciones, al igual que el grupo de Damas Rosadas que realizó donaciones también. Próximo >