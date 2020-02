Su ex la engaño y ella lo escrachó escribiéndole todo el auto: “Si era poliamor avisá antes”

Tweet Un auto estacionado en el barrio de Palermo amaneció con tremendas pintadas. La protagonista del hecho fue una novia despechada que quiso escrachar a su ex por engañarla: “Como me bloqueaste, te lo escribo acá”. Un auto estacionado en el barrio de Palermo amaneció con tremendas pintadas. La protagonista del hecho fue una novia despechada que quiso escrachar a su ex por engañarla: “Como me bloqueaste, te lo escribo acá”. “Si era poliamor avisá antes”, “Relación abierta es cuando aceptan los dos, garca”, son algunas de las frases que tiene en su carrocería un auto que amaneció intervenido en Salguero entre Arenales y Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires. Según se puede intuir, una mujer fue engañada por su pareja y ésta decidió tomar venganza con el auto escrachándolo en el barrio. El resultado es un coche lleno de frases del estilo “Como me bloqueaste te lo escribo acá”, que se puede observar a varios metros y que capta la atención de cualquiera que pase por allí. Pero no sólo es un vehículo, sino que se reportaron varios ya. Otro se dio en Arenales 3400, en el mismo barrio y hay otro más en la zona de Plaza Serrano. En ambos casos, se trata del mismo modelo de auto, Prisma de la marca Chevrolet. Dado que en todas las situaciones se mantuvo la letra, la prolijidad en el manejo del aerosol, la ubicación de los graffitis, las frases, y por sobre todo, la cercanía con la fecha del 14 de febrero, San Valentín, hace sospechar a varios de que probablemente se trate de una movida de prensa de la automotriz. Y debido a lo fotográfico que se volvió todo, las imágenes del auto se hicieron virales en cuestión de horas en las redes sociales. Y con ellos, las teorías. “Le cocinó la coneja ?????”, “Creo q hay un chapista diabólico dando consejos amorosos pr ah”, “Lindo 14 de febrero van a pasar”, “Podemos hablar de la excelente caligrafia y manejo del aerosol?” y “Está muy prolijo como para tener emoción. Así que falso como el amor que te daba“, son algunas de las variadas respuestas que recibió el tweet original. Próximo >