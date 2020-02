Un anestesista que fue despedido de un hospital público amenazó de muerte al intendente de Lobería

Tweet “Yo no me manejo con abogados”, le dijo el médico Rolando Hunger al jefe comunal Juan José Fioramonti. El antecedente que terminó en un doble crimen “Yo no me manejo con abogados”, le dijo el médico Rolando Hunger al jefe comunal Juan José Fioramonti. El antecedente que terminó en un doble crimen Por Pablo Casal Febrero dejó de ser tranquilo en la ciudad de Lobería, ubicada a unos 60 kilómetros de Necochea. Todos hablan del mismo tema: el intendente radical Juan José Fioramonti fue amenazado de muerte por un médico que fue echado del hospital municipal. No es la primera vez que alguien le jura la tumba a la máxima autoridad local de la ciudad en tiempos recientes: el hecho hizo reavivar en la memoria de los vecinos el asesinato de Hugo Rodríguez, ex jefe comunal, muerto a balazos en 2013 por un funcionario de su confianza que había sido sumariado por una falta grave y separado de su cargo. Este domingo, Rolando Daniel Hunger, médico anestesiólogo oriundo de Balcarce, fue detenido luego de ser visto cerca del domicilio de Fioramonti. Todo comenzó la semana pasada, cuando Hunger, de 63 años, empleado de la Municipalidad de Lobería desde 2016, se ausentó de su trabajo en el Hospital Municipal Gaspar Campos mientras estaba de guardia y una cirugía de emergencia debió ser derivada al Hospital Emilio Ferreyra de Necochea. El malestar entre sus compañeros hizo que las autoridades municipales decidieran prescindir de sus servicios y lo echaron. No parecía un buen momento para perder el trabajo: uno de sus cheques había rebotado y acumulaba deudas con dos bancos por más de un millón de pesos. Horas después, el médico enajenado no ahorró amenazas contra Fioramonti: “Yo no me manejo con abogados”, le dijo, simplemente de palabra, sin una pistola en la mano. “Acá ya le pasó algo a un intendente”, dijo en clara referencia al asesinato de Rodríguez, acribillado a balazos por Julio César Aldecoa mientras paseaba por la zona del Parque Municipal Narciso del Valle. Julio Aldecoa, detenido por matar al ex intendente de Lobería. Según el diario Cuatro Vientos, luego de las amenazas, el intendente que cumple su segundo mandato al frente del poblado de poco más de 13 mil habitantes y los directivos del área de Salud radicaron una denuncia en la Ayudantía Fiscal de Lobería y en la Fiscalía Nº 1 de Necochea. La Justicia le dictó al médico una orden de restricción de acercamiento a la persona y al domicilio de Fioramonti. Sin embargo, el anestesista insistió. La disposición fue desobedecida este domingo alrededor de las 11 de la mañana cuando Hunger fue encontrado por efectivos de la Estación Comunal mientras merodeaba el domicilio del intendente. Así, quedó aprehendido. Hunger, quien también trabaja en establecimientos de salud de Balcarce y Mar del Plata, pasó la noche en la dependencia policial loberense y este lunes fue trasladado a Necochea donde declaró en la UFI Nº 1 a cargo de José Cipolletti, imputado por los delitos de “amenazas en concurso real con el delito de desobediencia”. Luego de la declaración indagatoria y de los trámites de rigor, Hunger fue puesto en libertad. Hunger al ser aprehendido A pesar del hermetismo en Lobería, una concejala de Balcarce se mostró preocupada por el hecho, ya que Hunger tiene antecedentes por maltrato hacia los empleados municipales y exhibición de un arma de fuego en esa ciudad. “Nos dijeron que era imposible prescindir de los servicios del profesional hasta que siguiera avanzando el sumario y por la falta de recurso humano, pero creemos que el intendente debe tomar una decisión urgente debido a los últimos acontecimientos”, señaló Sol Di Gerónimo, concejala del Frente de Todos. "Personalmente creo que estamos hablando de una persona que podría representar un riesgo para trabajadores y pacientes”, sostuvo. La Justicia solicitó un allanamiento en el domicilio de Hunger en Balcarce. El procedimiento se realizó este martes, buscaban al menos un arma de fuego, pero no encontraron nada. La muerte del intendente Hugo Rodríguez fue asesinado a tiros el 18 de octubre de 2013 por Julio César Aldecoa, un funcionario que días antes había sido desplazado de su cargo al frente del galpón de maquinaria e insumos de Vialidad. Rodríguez, de extensa carrera política, recibió cuatro disparos. Su cadáver fue atacado a hachazos después de muerto. El intendente no fue su única víctima: Aldecoa mató a Héctor Álvarez, director del Taller Protegido. Rodríguez y Álvarez realizaban un paseo por la zona del Parque Municipal Narciso del Valle cuando fueron sorprendidos por el asesino que llevaba una carabina calibre 22 y un hacha de cabo color rojo. Durante el juicio en junio de 2015, Aldecoa dijo estar “arrepentido”, calificó el hecho como “accidente” y luego como una “barbaridad”. Por su parte, Silvio Vidal, el ex jefe de gabinete del municipio de Lobería, declaró que el 14 de febrero de 2013 Aldecoa también amenazó con matarlos a él y al intendente Rodríguez. Finalmente, Aldecoa fue condenado a prisión perpetua en junio de 2015 por Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea en un fallo por mayoría por el delito de "homicidio doblemente agravado por el uso de arma y alevosía".