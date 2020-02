Joaquín Sabina se cayó de un escenario en Madrid y debió cancelar un show

Tweet El cantante que nació un día como hoy de hace 71 años en Ubeda, cayo a un foso junto al escenario del WiZink Center madrileño a poco de empezar el segundo tema de la noche en el show de la gira "No hay dos sin tres", junto a Joan Manuel Serrat El cantante que nació un día como hoy de hace 71 años en Ubeda, cayo a un foso junto al escenario del WiZink Center madrileño a poco de empezar el segundo tema de la noche en el show de la gira "No hay dos sin tres", junto a Joan Manuel Serrat El cantante Joaquín Sabina, de 71 años, sufrió hoy una caída en el escenario mientras ofrecía un concierto en Madrid, España, y sufrió un fuerte golpe en el hombro, por lo que debió suspender el espectáculo El cantante cayó en un foso de un metro y medio de altura por causas que se desconocen -un aparente desmayo- mientras sostenía un diálogo en el escenario del WiZink Center con el catalán Joan Manuel Serrat, su compañero de gira. El intérprete de canciones como "19 días y 500 noches" fue atendido por paramédicos y, tras unos minutos de incertidumbre, volvió al escenario en silla de ruedas, empujado por el propio Serrat. Un abrazo, Sabina. Confío en que todo quede en un susto y pronto volvamos a disfrutar contigo en el escenario.



Mucha fuerza, maestro.https://t.co/vjZuYgLzYO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 12, 2020

"Queridos amigos, Estas cosas me pasan solo en Madrid, lo siento muchísimo", dijo Sabina. El concierto debió cancelarse.

El concierto empezó a las 20.30 de Madrid como parte de la gira "No hay dos sin tres", la tercera que hacen juntos Serrat y Sabina.

Tras la caída, y después de atenderle los servicios médicos, Joaquín Sabina se ha vuelto a subir al escenario para decirle al público que sintiéndolo muchísimo tenían que aplazar el concierto hasta mayo porque tenía mucho dolor en el hombro.

Ánimo, maestro! Nos vemos en mayo — WiZink Center (@WiZinkCenter) February 12, 2020

Próximo >