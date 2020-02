Un agente de la GUM fue separado de la fuerza trás pegarle a un jóven con un cono en la cabeza

Tweet El hecho sucedió este jueves cerca de la 1:30 de la madrugada en cercanías de Plaza Colón cuando un muchacho que venía en moto y el inspector lo quiso parar, como no lo hizo le pegó con un cono en la cabeza. El conductor terminó en el piso y convulsionando, según contaron testigos del hecho en redes sociales. El hecho sucedió este jueves cerca de la 1:30 de la madrugada en cercanías de Plaza Colón cuando un muchacho que venía en moto y el inspector lo quiso parar, como no lo hizo le pegó con un cono en la cabeza. La rápida reacción de varias personas que vieron el hecho hizo que llegará la ambulancia y se llevará rápidamente al jóven al Hospital Municipal donde continúa internado y le siguen realizando estudios para ver su evolución. A través de Twitter varios usuarios contaron lo sucedido en una calle cercana a Plaza Colón diciendo "Un sr de la Gum acaba de pegarle a un chico con un cono en la cabeza, lo dejó convulsionando, su respuesta fue que hacía dos días estaba peleado con su mujer, hay cámaras en pleno centro.. no hay que dejar para estas circunstacias". Otra tuitera escribió "Zorro hijo.... me salve de pedo que la moto no me agarre a mí, como le vas a pegar con un cono en la cabeza porque no paro, te queda grande la vestimenta hermano". Rápidamente desde la Municipalidad de Rivadavia se tomó conocimiento de lo sucedido y desde el área de Tránsito se emitió un comunicado donde se cuenta la separación de la fuerza del agente y el inicio de un sumario administrativo EL COMUNICADO DEL MUNICIPIO AL RESPECTO Respecto a los hechos ocurridos en el día de la fecha a la 1:30 hs., la Jefatura de la Guardia Urbana Municipal informa que se ha procedido a iniciar un sumario administrativo al agente vial involucrado, además de su apartamiento preventivo, y fueron aportadas a la Justicia las imágenes obtenidas por el Centro de Monitoreo Municipal para la correspondiente resolución del hecho. Próximo >