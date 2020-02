Copa de Verano: Barrio Norte le ganó a Unión, quedó primero en su zona y se metió en semifinales

Tweet El equipo de Rubén Alzamora ganó el Grupo B metiendose como uno de los mejores cuatro equipos en el Torneo que organiza la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. venció en la noche del miércoles por 2 a 0 a Unión de Roosevelt y Los goles del Trula fueron convertidos por Carlos Epinal (en contra) a los 24 minutos del primer tiempo y por Axel Romero a los 26 minutos del segundo período. Con este triunfo Barrio Norte cerró su participación en la fase de grupos como líder con 10 puntos mientras que el segundo clasificado fue Sansinena FC con 9 unidades. FORMACIONES Unión (Roosevelt) Barrio Norte Lucas Viñas 1 Francisco Basualdo Valentín Ledesma 2 Juan Villanueva Ramiro Aquino 3 Maximiliano Scorza Román Blanco 4 Federico Muñoz Ignacio Gallo 5 Bautista Pérez Martín Bahl 6 Ezequiel Spósito Axel Tornes 7 Facundo Galván Lautaro De La Fuente 8 Marcos Villalba Santiago Cejas 9 Axel Romero Alan Baselli 10 Lautaro Alzamora Carlos Epinal 11 Braian Caro D.T.: Alexis Figueruelo. D.T.: Rúben Alzamora. Nicolás Mafud 12 Edgardo Sánchez Axel Figueruelo 13 Baltazar Arriola Brian Fernández 14 Iván Ustari Alexis Álvarez 15 Emmanuel Rodríguez Carlos Quiruelas 16 Elías Ferrer GOLES Unión (Roosevelt) Barrio Norte Carlos Epinal (en contra) (24′ P.T.). Axel Romero (26′ P.T.). CAMBIOS Unión (Roosevelt) Barrio Norte Carlos Quiruelas x Ramiro Aquino. Baltazar Arriola x Facundo Galván Brian Fernández x Lautaro De La Fuente. Elías Ferrer x Lautaro Alzamora. Alexis Álvarez x Santiago Cejas . Emmanuel Rodríguez x Bautista Pérez. Iván Ustari x Marcos Villalba. EXPULSADOS Unión (Roosevelt) Barrio Norte No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Leonardo Parra. Asistentes: Jonathan Fernández – Sebastián Viñales. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Torneo Sub 23 de Verano - Zona B Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Barrio Norte 4 3 1 0 8 3 5 10 2 Sansinena F.C. 4 3 0 1 3 1 2 9 3 Independiente (G.M.) 4 1 1 2 6 8 -2 4 4 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 4 1 0 3 5 6 -1 3 5 Unión (Roosevelt) 4 1 0 3 2 6 -4 3 Agradecemos a Futbol del Oeste por las formaciones y tabla Próximo >