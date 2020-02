Racing goleó a Jorge Newbery y se coronó Campeón de la Copa Rivadavia de Fútbol Femenino

Tweet La "Academia" de Fortín goleó a su clásico rival en la final del torneo de Fútbol Femenino de Verano que organizó la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. Fue 4 a 1 con goles de Vanesa Requena (2), Yanina Eleicegui y Cecilia Insua. La "Academia" de Fortín goleó a su clásico rival en la final del torneo de Fútbol Femenino de Verano que organizó la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. Fue 4 a 1 con goles de Vanesa Requena (2), Yanina Eleicegui y Cecilia Insua. LOS GOLES Fueron "Las Crotitas" quienes se pusieron en ventaja sobre los 15 minutos del primer tiempo tras un centro de Victoria Bathis que Juana Vallejos mando a la red para la algarabía de la hinchada celeste. El empate de Racing llegaría en los pies de Vanesa Requena ya en el segundo tiempo sobre los 7 minutos. El segundo de la "Academia" vendría nuevamente por Vanesa Requena que demostró ser infalible en el areá capitañizando una jugada de Brisa Pallero para mandar el balón a la red y gritar bien fuerte el desnivel de Racing. El tercer gol de las racinguistas lo convertiría Yanina Eleicegui con un fuerte remate alto que la arquera "celeste" no pudo sacar. El golpe definitivo de Racing para poner el 4 a 1 y liquidar el partido vendría en los pies de Cecilia Insua que tomó una pelota en el área y no perdonó para gritar el cuarto de su equipo y cerrar el partido. FORMACIONES Racing F.B.C. Jorge Newbery Yanina Villarreal 1 María José Suárez Ivana Kozac 2 Rocío Méndez Milena Porcel 3 Yésica Castro Agustina Bacci 4 Marcela Ibáñez Yanina Eleicegui 5 Yoana Aguirre Alejandra Rebón 6 Melina Valdéz Vanesa Requena 7 Victoria Bathis Martina Carranza 8 Juana Vallejos Cecilia Insúa 9 Sofía Guichart (16) Brisa Pallero 10 Abril Álvarez Milagros Reyes 11 Valeria Pinassi D.T.: Iván Kozac. D.T.: Eduardo Acuña – Matías Saavedra. 12 13 Luciana Figueroa Julieta Silva 14 Karina Cutrin 15 Tatiana Betencour Carla Acosta 16 Milagros Garrote (9) GOLES Racing F.B.C. Jorge Newbery Vanesa Requena (7′ S.T.). Juana Vallejos (15′ P.T.). Vanesa Requena (9′ S.T.). Yanina Eleicegui (12′ S.T.) Cecilia Insúa (19′ S.T.). CAMBIOS Racing F.B.C. Jorge Newbery Julieta Silva x Milagros Reyes. Luciana Figueroa x Yésica Castro. Carla Acosta x Agustina Bacci . Milagros Garrote x Melina Valdéz. Karina Cutrin x Milena Porcel. EXPULSADAS Racing F.B.C. Jorge Newbery No hubo. Juana Vallejos. ÁRBITROS Árbitro: Jonathan Fernández. Asistentes: Sergio García – José Aguirre. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). GOL DE YANINA ELEICEGUI GOL DE CECILIA INSUA Próximo >