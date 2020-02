Tweet Después de la polémica desatada por la creación de un mural en una institución educativa de nuestra ciudad, la Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez habló para los medios del Grupo Master y contó se dieron los hechos. Después de la polémica desatada por la creación de un mural en una institución educativa de nuestra ciudad, la Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez habló para los medios del Grupo Master y contó se dieron los hechos. El pasado lunes en horas de la tarde, en una escuela de América, se llevó a cabo una reunión informativa sobre la creación de un mural llamado “Ellas no estaban Pintadas” el cual reflejara a mujeres del distrito de Rivadavia por su actividad política, social, cultural y demás. Fueron 9 los nombres propuestos resultando electos por consenso entre los presentes los nombres de Nelly Fernández Tiscornia, Mungui Caro y Karen Valdez. Entre estos estuvo el de Elizabeth Amanda Marchelli de Milani "Petete” y aquí empieza la cuestión, porque Petete es una mujer que con sus casi 9 décadas encima, aun participa de diversas actividades y ha estado en cada comisión directiva a la que la han invitado, fue concejal, candidata a Intendente y entre otras muchísimas cosas más, funcionaria durante el gobierno de Raúl Díaz en la Dictadura Militar pero también en gobiernos democráticos donde hasta trabajo ad honoren. Una de las participantes de la reunión integrante de Derechos Humanos, manifestó que Petete no debería formar parte del mural por esa participación dentro del gobierno de facto, y más tarde, según cuentan los presentes, hizo su exposición la secretaria General de Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, Mariana Vélez. Petete fue propuesta por la Secretaria de Gobierno Magali Perez quien estaba acompañada por dirigentes del espacio político oficialista Rivadavia Primero y estos públicamente expresaron su descontento más tarde en redes sociales y NO porque Petete no haya sido elegida, sino por relacionarla con una etapa en la que fue participe indirecta de un Gobierno de Facto y no se tuvo en cuenta todo su fructífero trabajo de ahí en más. No fue así “Lamento mucho lo sucedido porque la verdad la reunión fue muy linda, la escuela fue elegida por el Ministerio de la Mujer entre 15 escuelas de la provincia y en Rivadavia es el primer lugar donde se va a realizar el mural, la verdad que es una lástima que esto se opaque con cuestión es que nada tienen que ver con el espíritu del mural, estamos más que contentos con la elección de Rivadavia, por eso nosotros participamos proponiendo a Mabel Paredero y su participación desde la creación del Sindicato hasta su muerte…” – señalo Vélez agregando que – “se propusieron varios nombres y luego de cada presentación todos aplaudían y fue una reunión muy amena de democrática…, luego se mencionó que Petete había formado parte del gobierno de facto en Rivadavia y cuando hice uso de la palabra exprese que si lo había sido pero que bueno, eso no quita lo que es Petete, de hecho Mabel estuvo trabajando en este Sindicato también durante la dictadura y sufrió muchas cuestiones …, por eso estoy muy molesta con el comunicado que saco Rivadavia Primero y quiero que quede claro que NADIE descalifico a Petete…” – aseguro la Secretaria Gremial agregando – “es más, creería que quienes fueron a proponer su figura debieron defenderla aún mucho más…” En el año 1992 se hizo un Congreso en Mar del Plata por parte de la Federación de Sindicatos de la Provincia y allí el STMR eligió a Elizabeth Marchelli de Milani “Petete” para ser reconocida cuando la dirigente era de distinto color político que Vélez. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >