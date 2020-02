Independiente le ganó sobre la hora el clásico a Atlético y se clasificó a la semi de la Copa de Verano

Tweet El "rojo" se impuso por 1 a 0 sobre la hora con gol de Alexis Videla ante el local Atlético y además de quedarse con el Superclásico ganó la Zona A para meterse en una de las semifinales del Torneo que organizan la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. El "rojo" se impuso por 1 a 0 sobre la hora con gol de Alexis Videla ante el local Atlético y además de quedarse con el Superclásico ganó la Zona A para meterse en una de las semifinales del Torneo que organizan la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. A lo largo del encuentro los dos equipos tuvieron sus posiblidades de gol y cuando parecía que todo terminaba en un empate fue Alexis Videla quien de media vuelta sacó un remate dentro del área que fue imposible de contener por el arquero Joaquín Balvidares y decretó el gol con el cual Independiente ganó el clásico y la Zona. FORMACIONES Atlético Rivadavia Independiente Joaquín Balvidáres 1 Juan Ares Manuel Ruiz 2 Martín Schpether Mateo Craig 3 Facundo Barrera Martín Rasilla 4 Alexis Videla Facundo Mandrini 5 Kevin Maidana Braian Arias 6 Julio Torres Valentín Lucero 7 Facundo Arias Tomás Gómez 8 Tomás Budnickuck Juan Piorno 9 Manuel Marcantonio Lautaro Herrera 10 Santiago Villafañe Agustín Giménez 11 Juan Ceballes D.T.: Juan Schneider – José Palomeque. D.T.: José Cifre – Gustavo Constable. 12 Mayco Giménez Danilo Pacifici 13 Diego Gatica Santiago Deandrea 14 Damián Pérez Ochoa Sebastián Ruiz 15 Damian Galé Axel Schpether 16 Axel Torres GOLES Atlético Rivadavia Independiente No hubo. Alexis Videla (29′ S.T.). CAMBIOS Atlético Rivadavia Independiente Danilo Pacifici x Lautaro Herrera. Damian Galé x Juan Ceballes. Santiago Deandrea x Valentín Lucero. Axel Torres x Manuel Marcantonio. Axel Schpether x Braian Arias. EXPULSADOS Atlético Rivadavia Independiente No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Federico Caro. Asistentes: Leonardo Parra – Fernando Sánchez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Agradecemos a Fútbol del Oeste por las formaciones Próximo >