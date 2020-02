El Intendente de una localidad pampeana reveló que Movistar estaba “colgado” de un medidor de luz

Tweet El intendente de Puelén, Rubén Alberto Colado dio detalles de esta grave situación donde la empresa se encuentra “colgada” de un medidor de un Centro Comunitario de la Municipalidad e incluso llegó a cortar momentáneamente el suministro. El intendente de Puelén, Rubén Alberto Colado dio detalles de esta grave situación donde la empresa se encuentra “colgada” de un medidor de un Centro Comunitario de la Municipalidad e incluso llegó a cortar momentáneamente el suministro. Respecto al reclamo hecho a Movistar, el propio Colado dialogó con infopico.com asegurando que “ya me puse en contacto con ellos. Me llamaron para regularizar la situación e inclusive hoy al mediodía me llamaron para que yo les pasara la boleta así podían regularizar el tema de la luz. Ellos en su momento habían dicho que no debían nada porque no figuraba Movistar sino un centro comunitario, pero estaban conectados a un centro comunitario”. En este punto, el Intendente sostuvo que “después cuando entendieron que yo realmente tenía razón me pidieron la boleta para poder pagarla”. Acerca del origen de esta situación, Colado indicó que “calculo que esto sucede como mínimo hace 10 años. No tengo la fecha exacta, pero sí desde hace mínimo diez años que está la antena acá”. Del mismo modo, agregó que “lo que necesitamos es que ellos se conecten como corresponde y mañana nos sentaremos a conversar. Es una localidad donde lo único que tenemos en materia de medios de comunicación es Movistar, si se cortaba la luz nos quedamos sin señal”. Por otro lado, brindó más detalles de lo que vive el Municipio, dando cuenta que “la Municipalidad de Puelén debe a la Cooperativa un millón cien pesos. Cuando llega la boleta no sabíamos cómo podíamos estar gastando tanto de luz. Entonces salí a recorrer para ver dónde gastamos tanto”. Finalmente, señaló que “fui al centro comunitario que tenía la boleta de $40.000 y solamente tiene dos foquitos. Ahí descubrimos que estaba conectado a la antena que era de Movistar y el consumo era de ellos, que estaba conectado en el nuestro” cerró el Intendente. Próximo >