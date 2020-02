All Star 2020: la NBA sigue reinventándose

Tweet La mejor liga del mundo de la canasta sigue con sus continuas innovaciones para obtener mayor notoriedad y repercusión en todo el planeta. Hace algunas décadas, el All Star era un acontecimiento único, que se ponía casi a la par que cualquier eliminatoria de playoffs por el título. Poco a poco este evento fue diluyéndose debido a la repetitividad de protagonistas, pruebas y partidos, en los que la intensidad y la creatividad en el caso de los mates empezaba a brillar por su ausencia. La mejor liga del mundo de la canasta sigue con sus continuas innovaciones para obtener mayor notoriedad y repercusión en todo el planeta. Hace algunas décadas, el All Star era un acontecimiento único, que se ponía casi a la par que cualquier eliminatoria de playoffs por el título. Poco a poco este evento fue diluyéndose debido a la repetitividad de protagonistas, pruebas y partidos, en los que la intensidad y la creatividad en el caso de los mates empezaba a brillar por su ausencia. Llegado ese punto, todos los directivos de la NBA vieron conveniente dar un giro radical al All Star, para que así el gran público volviera a reengancharse a la cita y que este acontecimiento consiguiera a tener la solera de antaño que hacía a tanta gente aficionarse al baloncesto a contemplar mates espectaculares, records de triples y partidos de leyenda. Este 2020, todo este acontecimiento desembarcará en Chicago con todos los protagonistas de la liga. El partido de las estrellas dejó atrás el típico partido de Conferencias, para que dos de los mejores jugadores de la liga enarbolen unos equipos de ensueño, previamente seleccionados por el gran público y los medios de comunicación. Como serán los dos equipos titulares del All Start 2020 En esta ocasión, serán Giannis Antetokounmpo y Lebron James los que capitanearán a sus respectivas escuadras, buscando reinar en un encuentro que intentará ser de nuevo referente, y no una mera ‘pachanga’ entre amigos. Buena culpa de que el All Star vuelva por sus fueros la tendrán estos protagonistas, ya que son el verdadero motor de un fin de semana que puede tintarse de único para el mundo del baloncesto. apuestas de la NBA están abiertas para predecir que escuadra conseguirá ser hegemónica en el partido de las estrellas, y lo cierto que la igualdad es lo que atesoran días antes del evento. Las cualidades de todos los jugadores asistentes deben estar presentes en este encuentro. Los espectadores merecen y desean ver un All Star como los de hace varias décadas. Es turno para Lebron James, James Harden o Luka Doncic den lo mejor de sí mismos. ¿Imaginan un jugador que aglutine las características en su juego de cada uno de ellos? Lasestán abiertas para predecir que escuadra conseguirá ser hegemónica en el partido de las estrellas, y lo cierto que la igualdad es lo que atesoran días antes del evento. Las cualidades de todos los jugadores asistentes deben estar presentes en este encuentro. Los espectadores merecen y desean ver un All Star como los de hace varias décadas. Es turno para Lebron James, James Harden o Luka Doncic den lo mejor de sí mismos. ¿Imaginan un jugador que aglutine las características en su juego de cada uno de ellos? Foto de portada: nacióndeportes.com < Prev Próximo >