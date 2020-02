El Gobierno anunció un aumento del 13% para la jubilación mínima y la AUH

Tweet El presidente Alberto Fernández anunció hoy, desde la Casa Rosada, que los jubilados que cobran el haber mínimo tendrán un aumento del 13% desde el mes próximo. También aumentará la Asignación Universal por Hijo -AUH- en la misma proporción. El presidente Alberto Fernández anunció hoy, desde la Casa Rosada, que los jubilados que cobran el haber mínimo tendrán un aumento del 13% desde el mes próximo. También aumentará la Asignación Universal por Hijo -AUH- en la misma proporción. A los que no cobran el haber mínimo, en tanto, les corresponderá un aumento de 1500 pesos más un adicional de 2,3%. De esta manera, cobrarán por debajo de lo que hubieran cobrado de no haber sido suspendida la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria. "Nos decían que habíamos congelado las jubilaciones. Pero ustedes ven que ahora el 86% de los atendidos por el Anses mejoraron por encima de esa fórmula", indicó Fernández en la conferencia. Aumento de Jubilaciones $1.500 +2,3%

Queda asi: pic.twitter.com/NLxJP2bAg6 — Ariel (@AriDeAvellaneda) February 14, 2020 "Me cansé de leer que habíamos congelado las jubilaciones en estos 60 días. Quería estar aquí para vean que no es así. Les hemos dado los recursos y los medicamentos", agregó. Además de los aumentos, el Gobierno anunció que se creará un paquete de 170 remedios gratuitos, según un listado de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anuncio lo hizo la titular del PAMI, Luana Volnovich, también presente en la conferencia de prensa. También participó de la conferencia el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli. El gobierno del Frente de Todos había dispuesto un cambio de metodología para establecer los incrementos a los jubilados. La modificación se produjo a partir de la sanción de la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva en diciembre pasado, que suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que estaba vigente, con el fin de determinar un nuevo esquema.