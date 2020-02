Los gremios estatales rechazaron por unanimidad la primera oferta salarial de Kicillof

Tweet La idea de la Provincia se componía de dos bonos de 1500 pesos, uno para recuperar lo perdido en 2019 y otro para empezar la discusión de este año. La idea de la Provincia se componía de dos bonos de 1500 pesos, uno para recuperar lo perdido en 2019 y otro para empezar la discusión de este año. Los gremios estatales que participaron de la segunda mesa paritaria rechazaron hoy por unanimidad la propuesta efectuada por los ministros de Axel Kicillof. Se trata del primer revés de este tipo que recibe el Gobierno bonaerense luego de varios encuentros con los sindicatos. La oferta oficial tuvo dos partes. Como concepto de “recupero de la paritaria 2019”, el ofrecimiento fue “un bono mensual no bonificable de 1500 pesos para todos agentes cuya salario no supere los 60 mil pesos”. En este caso, retroactivo a febrero. En tanto, como “paritaria 2020”, se disponía de “una suma fija remunerativa no bonificable de 1500 pesos para todos agentes desde el 1 de marzo”. Por otro lado, la Provincia proponía la “reapertura” de la discusión para abril La negativa fue compartida por FEGPPBA, UPCN y ATE. Las entidades reclaman “el reconocimiento de los porcentajes perdidos en 2019, luego discutir el 2020 retroactivo a enero y aumento del básico”. La reunión fue en el Ministerio de Economía, con la presencia del titular de esa cartera, Pablo López, y la de Trabajo, Mara Ruiz Malec. La cifra de la gestión de Kicillof quedó muy lejos de lo que pretendían los dirigentes. “Esperamos la propuesta. Seguimos insistiendo, ya se lo dijimos varias veces, nosotros antes de discutir 2020, tenemos que cerrar la 2019. Los estatales no podemos darnos el lujo de discutir paritarias estando 35% abajo”, había advertido en la previa Miguel Ángel Zubieta, titular de Salud Pública, dentro de FEGEPPBA. Fuente: Infocielo Próximo >