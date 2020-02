El Hockey de Barrio Norte inaugura HOY tablero electrónico

Tweet Así se dio a conocer en la mañana del viernes en conferencia de prensa brindado por cuerpo técnico y padres que conforman la Sub Comisión de Hockey. Será desde las 13:00 hs en el estadio Hermenegildo Nieto de América. Así se dio a conocer en la mañana del viernes en conferencia de prensa brindado por cuerpo técnico y padres que conforman la Sub Comisión de Hockey. Además se anunciarse la adquisición del tablero electrónico con una inversión aproximada de 80 mil pesos, se presentó oficialmente a Alexis Godoy como Preparador Físico de las distintas divisiones y se anunció que se está conformando un equipo de Hockey Masculino para que los hombres también puedan practicar este deporte. Muy contentos La Profesora Clarisa Paterlini expreso sentirse muy contenta junto a su equipo de trabajo y la Sub Comisión de Padres por los logros obtenidos y los buenos proyectos previstos para 2020 – “entre estas novedades tenemos la incorporación del Preparador Fisico Alexis Godoy entre las jugadoras competitivas así que le damos la bienvenida y esperamos que se sienta a gusto trabajando para el Hockey de Barrio Norte…” Apoyo económico “la verdad que estamos también muy agradecidos en cuanto al apoyo de los sponsor, más aun teniendo en cuenta la situación económica complicada por la que estamos atravesando, así que doblemente agradecidos por el apoyo incondicional de todos, gracias a quienes hemos podido adquirir un Tablero Electrónico, además se han adquirido nuevas camisetas, se hizo trabajo de iluminación en banco de suplentes, instalación de agua y este sábado a las 13 horas con un amistoso con jugadoras de Pico Futbol de La Pampa, Atletico Rivadavia y Ferro de Trenque Lauquen y en varias categorías estaremos inaugurando el tablero electrónico contador y la verdad que para nosotros es algo más que importante porque no todos los clubes pueden tener esta posibilidad y nosotros gracias al trabajo mancomunado y el apoyo de sponsor y Sub Comisión hemos podido lograrlo y nos permitirá a su vez poder desarrollar en nuestro predio eventos más importantes, por eso nuestro mayor agradecimiento a los padres y comerciantes…” – señalo Clarisa Paterlini. Próximo >