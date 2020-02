Se acerca un finde XXL: Mirá cómo sigue el calendario de feriados en 2020 y organizate

Tweet Llegan los carnavales y habrá unos cuántos días libres para descansar. Con la vuelta de los feriados puente, el primero será el lunes 23 de marzo porque el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cae martes. Entrá y enterate cuántos fin de semana largos habrá en el año. Llegan los carnavales y habrá unos cuántos días libres para descansar. Con la vuelta de los feriados puente, el primero será el lunes 23 de marzo porque el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cae martes. Entrá y enterate cuántos fin de semana largos habrá en el año. A fines del año pasado el Gobierno Nacional confirmó el regreso de los feriados puente, con el objetivo de incentivar el turismo interno, una iniciativa que había sido vetada por el macrismo. En ese sentido, el primero a la vista que aparece será el de los carnavales, con lo cual 22, 23, 24 y 25 de febrero habrá una especie de minivacaciones. De acuerdo al calendario oficial establecido en el Decreto 717/2019, casi un mes después llegará el primer "puente" del año, habida cuenta de que 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, caerá martes. De manera que el lunes previo, 23 de ese mes, tampoco habrá actividades. Un par de días después, se conmemorará el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que será como siempre el 2 de abril. Sumado a este, el Jueves Santo será no laborable y el viernes 10, sí será feriado. Como cada año, el dia no laborable queda a criterio de los empleadores el darle o no día libre a sus empleados. Mayo llegará con otro feriado inamovible, con el 1°, día en el que se conmemora el Día del trabajador, y continuará con la conmemoración de la Revolución de Mayo el 25. Un mes después habrá un feriado trasladable: el 15 de junio no habrá actividad porque se correrá el Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel, que es el 17. Luego, el 20, se conmemora otro inamovible, el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. En el mes de julio se celebrará el Día de la independencia el 9 y el 10 habrá feriado con fines turísticos, el cual también será no laborable. Luego, en agosto será el 17 el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. El siguiente será en octubre, ya que el 12 será el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ya cerrando el año, el noviembre será el Día de la Soberanía Nacional el 20, mientras que en el último mes del año el 8 de diciembre que es el día de la Inmaculada Concepción de María, caerá martes, y al ser inamovible, el lunes 7 será no laborable. Por último, el 25 será Navidad, que también es inamovible. < Prev Próximo >