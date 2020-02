Así es la tumba donde descansan los restos de Kobe Bryant y su hija Gianna

Tweet La leyenda de la NBA junto a una de sus hijas perdieron la vida en un accidente aéreo cuando viajan en un helicóptero. Los Ángeles Lakers anunciaron la venta de entradas para el Memorial que se hará en su honor y para las otras siete víctimas La leyenda de la NBA junto a una de sus hijas perdieron la vida en un accidente aéreo cuando viajan en un helicóptero. Los Ángeles Lakers anunciaron la venta de entradas para el Memorial que se hará en su honor y para las otras siete víctimas El pasado 26 de enero, la noticia sacudió la mañana en Los Ángeles, y gracias a las redes sociales, el mundo se enteró de una información que enlutó a todos los amantes del básquet y del deporte en general. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, perdió la vida junto a su hija Gianna y otros siete tripulantes que viajaban en su helicóptero camino a un partido del equipo femenino que la leyenda de los Lakers dirigía. El acontecimiento tomó dominio mundial. Figuras del deporte, la política, el espectáculo y otros ámbitos, se hicieron eco de la muerte de Bryant a los 41 años y de una de sus hijas, fanática del básquet, que con 13 años soñaba con recoger el legado que su padre dejó tras jugar durante 18 temporadas en la liga más importante del básquet del mundo. El espacio donde descansan los restos de Kobe y Gianna Bryant Tras todos los proceso legales de la justicia y la investigación policial del estado de California, finalmente el pasado viernes 7 de febrero, Vanessa Bryant -la esposa de Kobe y madre de sus otros tres hijos- y los familiares realizaron un funeral privado para despedir los restos de el hombre que vistió las camisetas número 8 y 24 de los Lakers, y de su hija. Dicha ceremonia se llevó a cabo en el máximo de los secretos, por eso la prensa recién se enteró varios días después del responso que realizó la familia Bryant. Pero una semana después, se publicaron imágenes de la tumba donde descansan los restos de Kobe y Gianna. El lugar elegido por la familia para sepultarlos fue el Pacific View Memorial Park, ubicado en Corona del Mar, California. La tumba de Kobe y Gianna Bryant en el Pacific View Memorial Park, ubicado en Corona del Mar, California El espacio tiene una sección especial para veteranos, lápidas y criptas personalizadas, mausoleos, está emplazado en una zona llena de árboles y tiene vista al Océano Pacífico. Como describen las imágenes, el espacio dedicado para Kobe y Gianna tiene una puerta de ingreso, está decorado con un sector de flores naturales que rodean una lápida y, además, tiene varias flores artificiales de diversos colores. Los Lakers anunciaron la venta de entradas para el Memorial del 24 de febrero Este viernes, la franquicia donde la leyenda de la NBA jugó durante 18 temporadas, confirmó el proceso para comprar los tickets y presenciar el acto que se realizará en el Staples Center de los Ángeles. Denominado como “Celebration of life, Kobe y Gianna Bryant”, el próximo lunes 24 se llevará a cabo el Memorial en honor a las nueve víctimas del accidente aéreo. Además de los Bryant, Christina Mauser, entrenadora de básquet, Alyssa Altobelli y Payton Chester, compañeras de equipo de la pequeña Gianna, John y Keri Altobelli, padres de Alyssa, y Sarah Chester, madre de Payton, y el piloto Ara Zobayan, perdieron la vida en el hecho ocurrido en California. A través de un comunicado que difundió en su sitio oficial, los Lakers confirmaron que desde hoy -viernes 14- al próximo lunes 17 se venderán las entradas para todos aquellos fanáticos que tienen un registro especial en el sitio de compra. El martes 18, por la noche, los espectadores que iniciaron el proceso serán notificados si han sido verificados y si también han sido invitados a participar en el lanzamiento público de los tickets. Los invitados a participar recibirán un código de acceso único y un enlace para acceder a la compra de las entradas, que tendrán un costo de 224 dólares en las zonas cercanas a la cancha, pero también se podrán comprar dos boletos por el mismo valor. Además, habrá una entrada a valor de 24,02 dólares. Todos los valores están relacionados a los números que utilizaron Kobe -jugó con el 24- y Gianna -en el equipo de la fundación Bryant se desempeñaba con el 02-. LeBron James ingresando al Staples Center, el lugar donde se realizará el Memorial para Kobe y Gianna Bryant Además de dar los pasos para comprar los tickets, la franquicia aclaró que la ceremonia no se mostrará en ninguna pantalla fuera del Staples Center o en el LA Live -zona de atracciones en el centro de la ciudad. "El Staples Center y las fuerzas de orden público recomiendan encarecidamente a los miembros del público sin entradas que no se acerquen a la zona del Staples Center o del LA Live, ya que los fanáticos sin boletos no podrán acceder al sitio de Staples Center, sitio de LA Live o calles adyacentes'', indicó el comunicado. La ceremonia del 24 de febrero comenzará a las 10 de la mañana, hora de los Ángeles. La organización del evento no confirmó detalles de cómo será la organización del memorial. Todas las ganancias por la venta de entradas serán donadas a la Fundación Deportiva Mamba y Mambacita, el nuevo nombre del espacio que seguirá con el legado que construyó Kobe Bryant.