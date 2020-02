El Barcelona superó al Getafe en el Camp Nou y no le pierde pisada al Real Madrid, líder de la liga española

Tweet Con tantos de Griezmann y Sergi Roberto, el equipo culé venció por 2-1 al cuadro visitante, a quien el VAR le anuló un gol a los 22. Los de Setien venían de vencer al Betis, mientras que el rival es una de las sorpresas del torneo, ya que marcha en la tercera colocación Con tantos de Griezmann y Sergi Roberto, el equipo culé venció por 2-1 al cuadro visitante, a quien el VAR le anuló un gol a los 22. Los de Setien venían de vencer al Betis, mientras que el rival es una de las sorpresas del torneo, ya que marcha en la tercera colocación El Barcelona de Lionel Messi se quedó con los tres puntos tras vencer al Getafe por 2-1 en el Camp Nou, por la fecha 24 de La Liga. El elenco dirigido por Quique Setién, quien aún intenta imprimir su sello en los jugadores blaugranas, consiguió un nuevo triunfo gracias a los goles de Antoine Griezmann y Sergio Roberto. Ángel descontó para los visitantes. El local estaba obligado a sumar los tres puntos para no ceder terreno en la lucha por el título con el Real Madrid El Barcelona dominó desde el comienzo sobre el Getafe con la posesión de balón. Sin embargo, durante los primeros 20 minutos no hubo jugadas de peligro ni para uno ni otro. El primero en asustar fue Jorge Molina con una corrida por la derecha y un tiro que supo desviar Gerard Piqué al córner. Con el tiro de esquina en la acción siguiente, el equipo visitante pudo ponerse en ventaja pero el VAR vio una falta dentro del área y anuló el tanto que había convertido Nyom debajo del arco. A los 33 minutos, el Barcelona convirtió en gol la primera jugada clara que tuvo. Más de media hora pasó para que el local encontrara un hueco en la defensa visitante con un pase filtrado de Lionel Messi para Antoine Griezmann. El francés definió con clase por encima de David Soria para darle respiro a su equipo en uno de los mejores momentos del rival. El conjunto azulgrana aprovechó la buena racha y cinco minutos más tarde fue Sergi Roberto el que estiró la ventaja con una acción que protagonizaron ambos laterales. Junior Firpo, que reemplazó a Jordi Alba, desbordó por la banda izquierda y mandó un centro raso que acabó en los pies del español que remató con fuerza al primer palo. En el tiempo añadido de la primera mitad, el Barcelona pudo haber ampliado el resultado con un tiro de Lionel Messi que encontró bien parado a Soria para despejar. El equipo culé se fue a los vestuarios siendo más que su rival, pese a haber arrancado con dificultades. El segundo tiempo empezó trabado en mitad de cancha. Las corridas de Ansu Fati por la banda derecha no prosperaron, al igual que los ataques en bloque del “Geta”. El encuentro se mantuvo parejo hasta los 66 cuando Ángel, el jugador que sonó para unirse al Barcelona tras la lesión de Dembelé, marcó el descuento con un remate de volea desde la puerta del área que sorprendió a Ter Stegen. Los visitantes tuvieron la oportunidad de igualar el marcador a los 71 minutos con un tiro libre que se fue cerrando hasta llegar al segundo palo en donde encontró a Mata. El español no pudo superar al arquero alemán que dejó la pelota viva cerca de la linea de gol. Ángel sólo tenía que empujar la pelota para marcar su doblete, si embargo, Ter Stegen pudo recomponerse y volvió a tocar con el guante la pelota para acabar con el peligro. Acto seguido fue Griezmann el que tuvo la posibilidad de estirar la ventaja tras una corrida de Junior Firpo. El francés recibió el balón en mitad del área pero su remate se fue muy por encima del travesaño. El conjunto local sufrió para llevarse la victoria en los minutos finales. La presión del Getafe fue intensa y estuvo a punto de igualar el marcador en varios tramos del partido. Sin embargo, los de Setién consiguieron aguantar y conseguir un nuevo triunfo para no perderle pisada al Real Madrid, puntero en solitario de la liga española. Próximo >