Irma Bernal presenta “Educación y Pueblos Indígenas, Nuevos Paradigmas”

La charla destinada a Docentes de Nivel Primario tendrá lugar este martes 18 de febrero de 10 a 12 horas en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia y organizado por el Instituto de Formación Docente Nº 64 "Paulo Freire". La Directora, Daniela Mayoral, nos brinda más detalles. y organizado por el Instituto de Formación Docente Nº 64 "Paulo Freire". La expositora será la Historiadora y escritora Irma Bernal presentando una de sus obras literarias titulada "Educación y Pueblos Originarios, Nuevos Paradigmas" y será también a modo de presentación como nueva integrante del cuerpo docente de la institución educativa que forma educadores en forma gratuita en Rivadavia. La iniciativa "ya desde el año pasado Irma se acercó a la Institución interesada en brindar sus herramientas ya que es una especialista en el tema en cuanto a sus investigaciones y escritos sobre la temática e incluso tiene contacto con un Museo de Chajari que cuenta con un vasto material de distintas comunidades indígenas y a partir de esta idea es que surgió la iniciativa por su parte de trabajar la temática en la formación docente…" – comento Mayoral agregando que – "obviamente que acompañamos ese interés de generar conciencia en cuanto a las miradas sobre los pueblos aborígenes y lo que sucede en educación en cuanto a esto…, mantuvimos reuniones con el Profesor Héctor Garcia que está a cargo del dictado de Ciencias Sociales, se sumaron los Profesores Adrián Parra, Alejandra Urta y Laura Chiaramonte (Jefa de Área) buscando extenderlo a la Formación Docente sin dejar de lado la Formación Permanente de los Docentes, por eso de la reunión forma parte también personal del CIE para aunar criterios y a partir de ahí se comenzó a trabajar y se inicia la actividad con esta charla que tiene la intención de sensibilizar a los docentes con respecto a los Pueblos Aborígenes, respeto a la diversidad y las nuevas miradas y paradigmas en tal sentido…" Docentes de nivel primario "Irma luego continuara trabajando con nosotros en la Formación Docente en el Instituto para darles esta mirada pensando en todo lo anteriormente expuesto, nos pareció muy bueno su aporte porque tiene mucha llegada a la gente y trata el tema de una forma muy sensible…, esta charla será destinada exclusivamente para los Docentes de Nivel Primario, aunque no es excluyente a docentes de nivel secundario porque pueden interesarles el tema y no se les puede negar la oportunidad de aprovechar esta oferta, habrá además trabajo específico en la docencia y eso seguramente no es de interés para el público en general por eso es más específico para docentes…" – señalo Daniela Mayora, Directora del Instituto de Formación Docente Nº 64 quien reitero que la jornada de capacitación es el martes 18 de 10 a 12 horas en el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia.