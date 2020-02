Hace unas semana se llevó a cabo en la escuela de Educación secundaria Nº 5 una reunión informativa y en la que se esperaba se aportaran propuestas para la confección de un mural llamado “Nosotras no estamos Pintadas”, proyecto que baja desde el Ministerio de la Mujer Provincial recientemente creado... Hace unas semana se llevó a cabo en la escuela de Educación secundaria Nº 5 una reunión informativa y en la que se esperaba se aportaran propuestas para la confección de un mural llamado “Nosotras no estamos Pintadas”, proyecto que baja desde el Ministerio de la Mujer Provincial recientemente creado...

La institución educativa fue electa entre 15 escuelas más para plasmar este trabajo que estará a cargo de la Muralista Cristina Tersaghi.

Se eligieron, como es de público conocimiento, los nombres de Nelly Fernández Tiscornia, Mungui Caro y Karen Valdez, entre 9 propuestas que hubo en total.

Entre ellas estuvo Elizabeth Marchelli de Milani “Petete”, y luego de haber sido propuesta por la actual Secretaria de Gobierno Magali Perez de de haberse presentado todas y cada una de ellas, hubo quienes opinaron que Petet no debería formar parte del mural que representaría a mujeres rivadavienses porque fue funcionara durante el gobierno de Raúl Días durante la dictadura militar…, ahí se desato la polémica porque si bien eso fue cierto, nada tuvo que ver Petet con el golpe de estado de la época y su participación en democracia en distintas instituciones y demás, es lo que hoy la defina como la mujer más comprometida del distrito en todo sentido.

Desde el espacio político Rivadavia Primero (oficialismo) se emitió un comunicado expresando su descontento ante esto, haciendo cargo del mismo a la secretaria General del STMR Mariana Vélez y la Concejal del Frente de Todos Mercedes Garcia Duperou sobre su asentamiento a lo expuesto por una representante de Derechos Humanos presente en la reunión y allí se desato la polémica y en esta nota los concejales de Rivadavia Primero Marcela Lescano, Angelina Centioni y Natalia Caro, acompañadas por el Presidente de Rivadavia Primero Carlos Aguirre, también hicieron su descargo…

Carlos Aguirre – “Hemos escuchado comentarios sobre quienes son lo de Rivadavia Primero que escribieron la nota y queremos decirles que Rivadavia Primero somos todos, que entre todos decidimos expresar las palabras que expusimos defendiendo los dichos de que Petete no podía estar en el mural por haber pertenecido a un gobierno municipal durante la dictadura…, nosotros planteamos que esa cuestión tira por la borda todos los méritos y trayectoria de Petete…”

Natalia Caro – “Queremos dejar en claro que nosotros no estamos en descontento porque no se eligió a Petete, sino por el cuestionamiento, la única que se cuestionó y relacionándola con una etapa oscura de nuestra historia…”

Marcela Lescano – “Estuve presente en esa reunión y lo que sucedió fue lo siguiente: en forma aleatoria comenzaron a proponerse nombre luego de la presentación oficial del proyecto…, cuando todos los nombre estuvieron expuestos, entre ellos el de Petete Milani, se puso en consenso quienes estarían las tres personas elegidas…, cuando se plantea esto interviene Gisel Rodríguez quien se presenta como militante dentro de la Asociación de Derechos Humanos y Unidad Ciudadana y plantea que Petete Milani no tendría que estar en ese listado y no debería tenérsela en consideración porque ella perteneció a la etapa más oscura de la Historia argentina siendo Secretaria de Gobierno de un Intendente de Facto (Raúl Díaz)…, mientras tanto estaba tomando nota en una computadora la actual Concejal Mercedes Duperou, hace uso de la palabra, gira mirando a Rodríguez y expresa “como dijo mi compañera, es cierto que Petete Milani fue secretaria….” O sea, asintió lo que se había expresado anteriormente y me exprese señalando que ninguna teníamos la autoridad de cuestionar el trabajo que había realizado Petete teniendo en cuenta que toda su vida fue empleada municipal y paso por varias gestiones, interviene Carolina Díaz señalando que su madre también había trabajado durante la dictadura como muchos de nosotros por nuestra generación hemos formado parte de la misma pero que nada tenemos que ver con lo que sucedió…, nadie niega lo que paso y lo malo de ello, planteamos que la figura de Petete no se la puede opacar por haber sido empleada durante ese periodo…, en un momento la Mesa coordinadora del proyecto plantea que no era un tema para debatir en ese momento y seguimos con la reunión…, en eso hace uso de la palabra Maria Vélez y hace alusión al padecimiento de los empleados municipales durante la gestión de Díaz y resalto y remarco que Petete fue Secretaria de Gobierno durante la mencionada gestión…, cuando intentamos defender a Petete, se acallaron las voces y fuimos respetuosos porque ya se había solicitado no debatir esa cuestión en la reunión…”