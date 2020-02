De entrenar a Ginóbili y Scola, a gestionar el deporte en la ciudad de La Plata con un sueño olímpico

Tweet Manuel Álvarez es el nuevo Director de Deportes de la Capital Bonaerense. Hace 14 años lleva el buzo de preparador físico de la Selección argentina de Básquet, siendo uno de los hacedores de un proceso deportivo ejemplar dentro de nuestro país. El diagnóstico, proyectos y objetivos del hombre multifacético que busca conformar un espacio recreativo, de formación e inclusión en La Plata, mientras anhela llegar a lo más alto en Tokio 2020. Manuel Álvarez es el nuevo Director de Deportes de la Capital Bonaerense. Hace 14 años lleva el buzo de preparador físico de la Selección argentina de Básquet, siendo uno de los hacedores de un proceso deportivo ejemplar dentro de nuestro país. El diagnóstico, proyectos y objetivos del hombre multifacético que busca conformar un espacio recreativo, de formación e inclusión en La Plata, mientras anhela llegar a lo más alto en Tokio 2020. Por Franco Cenci “Por más de que estuve afuera y viajo constantemente, elijo el anclaje en mi ciudad siempre”, cuenta Manuel Álvarez mientras abre los ventanales de uno de los salones de reuniones que tiene la dirección de Deportes de La Plata, en calle 56 entre 19 y 20. Al sujeto que vio y ayudó a dar los primeros pasos a la emblemática Generación Dorada, no lo encandilan los inmensos logros obtenidos con la Selección de Básquet. “Tengo la suerte de que nunca me saqué las zapatillas, por más de haber ocupado lugares de cierto renombre. No me olvido del patio, del profe, del barrio, del Gimnasio, del club y esas son cosas me acercan a la realidad”, dice el oriundo del Barrio La Loma dejando en evidencia su capacidad de adaptarse y desempeñar distintos roles, aunque siempre vinculados con el ámbito educativo y de formación. Desde diciembre, Álvarez le sumó un ítem más a su amplio currículum. No solo es el PF del último Subcampeón Mundial de básquet -entrenando a Luis Scola, Campazzo, Laprovittola y compañía-, Director del Nivel Secundario en el Colegio Centenario de La Plata, sino que ahora también es Director de Deportes de nuestra ciudad, un puesto que no tuvo mayor trascendencia en el periodo anterior de Julio Garro, pero que en el segundo mandato promete ser un pilar fundamental. “La verdad que esto no lo esperaba. Lo tomé como un reconocimiento a lo hecho en mi carrera, y elegí decir que sí, aceptando este gran desafío. A esta altura de mi vida, siento que estoy en un momento en donde puedo aportar mi experiencia y capitalizar en este ámbito lo que me dio el mundo del deporte”, confiesa Manuel, resaltando que nunca antes le habían propuesto un lugar en la política y lo lejano que se encontró siempre por la militancia partidista. En esta primera etapa al mando de la Dirección, asegura que se encontró con personal idóneo y con programas muy buenos, a los cuales les faltaba difusión. “Hay muchas cosas que no se conocían, algo que me hizo ver una cierta debilidad por lo que nos pusimos a trabajar con la secretaría de prensa de una forma conjunta”, explica. Al mismo tiempo, Álvarez fue claro en marcar los objetivos en el corto, mediano y largo plazo: “Tenemos la ambición de generar más espacios e infraestructura para lograr un mayor alcance. Hacer participar a aquellas zonas que están más alejadas y desatendidas, con actividades y propuestas que tienen que ver con la actividad física y lo lúdico”. “Estoy convencido que el deporte es una herramiento educativa inigualable, que da la posibilidad de crear lazos identitarios entre los ciudadanos con un club o con la ciudad misma. Queremos generar más espacios que dependan del Municipio y donde la gestión pública ponga el acento en las zonas más relegadas de la ciudad”, amplia en su explicación el director de Deportes de La Plata, resaltando la necesidad de expandiendo el radio de acción de este tipo de políticas públicas. Uno de los actores principales dentro del desarrollo de nuestra sociedad son sin dudas los clubes de barrio los cuales no solo brindan la posibilidad de practicar un deporte, sino que se transforman en espacios de contención y desarrollo para miles de jóvenes. Esto lo tiene bien en claro Álvarez y busca “articular el trabajo de diferentes áreas, como Salud, Desarrollo Social, entre otras; y así lograr un funcionamiento integral de estas instituciones”. “Hice un relevamiento antes de arrancar en la Dirección y tenemos alrededor de 206 clubes de barrio en La Plata. Hemos una propuesta para saber cuales son los requerimientos y necesidades de cada uno de ellos. Ahora estamos buscando un formato para poder subsidiar estos requerimientos que han solicitado estas entidades, para mejorar sus instalaciones entre otras cosas”, expresa Manuel dejando en claro sus intenciones. SU ROL EN LA SELECCIÓN: GENERACIÓN DORADA Y TOKIO 2020 “A mi la Selección argentina no me preocupa porque yo estoy abocado solamente en la previa a los grandes torneos, como por ejemplo ahora que viene Tokio. Después no me requiere demasiado tiempo”, confiesa Manuel Álvarez al momento de comenzar hablar sobre su rol como preparador físico del elenco nacional de básquet, y cómo complementa con su nueva función. “Yo creo en los equipos de trabajo. Es por eso que formando buenos equipos de trabajo y colaboración constante, todo se puede hacer”, agrega. Álvarez tuvo y tiene la posibilidad de entrenar físicamente y compartir situaciones únicas con jugadores íconos del básquet mundial. Con respecto a eso el director de Deportes de La Plata ya lo toma con naturalidad y habla sobre tres figuras de nuestro país: “Puedo hablarte de muchos, pero siendo conciso y centrándome en algunos te digo que Manu Ginóbili es alguien que no tiene excusas, siempre predispuesto. De Luis Scola puedo afirmar que no vi nunca a un deportista con tanta convicción y tenacidad, con un compromiso en pos del equipo y todo lo que lo rodea; estoy seguro que sería un recurso humano importantísimo para estar a cargo del manejo de la Confederación. Y mirando el presente te señalo a Facundo Campazzo como la persona más sana que existe, en todos los sentidos. Tiene de todo y cualquier entrenador quisiera dirigirlo”. Tras haber conseguido el subcampeonato del mundo en China, el preparador físico de la Selección argentina de Básquet se muestra muy optimista en cuanto a lo que pueda suceder en los próximos Juegos Olímpicos. “Iremos a darlo todo y buscaremos lo máximo. Si eso significa quedar 5to, estará bien. Si dar lo máximo significa obtener una medalla, también estará bien, y si podemos conseguir la de oro obviamente que sería algo único", confiesa Manuel. El nuevo Director de Deportes de La Plata demuestra ser sin dudas una persona multifacética y apasionada por la educación. Se pone como objetivo "lograr una Dirección abierta e inclusiva en todos los aspectos". Manuel Álvarez comanda un área de crucial importancia en el desarrollo de la ciudad, poniendo sobre la mesa su experiencia dentro del ámbito educativo, el desarrollo del deporte profesional y mirando de reojo lo que será su participación en Tokio 2020.