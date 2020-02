Medicamentos gratis para jubilados: El PAMI dio precisiones sobre el programa que estará listo en marzo

Tweet Su directora, Luana Volnovich, dio detalles de la iniciativa que brindará 170 medicamentos esenciales gratuitos para sus 5 millones de afiliados. Qué casos se priorizarán. Su directora, Luana Volnovich, dio detalles de la iniciativa que brindará 170 medicamentos esenciales gratuitos para sus 5 millones de afiliados. Qué casos se priorizarán. La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, dio detalles del listado de medicamentos gratuitos para jubilados, el que informó “estará listo a partir de marzo” y no tendrá “restricción patrimonial, dado que es para todas y todos”. Volnovich destacó que se trata de medicamentos esenciales, tal como considera la Organización Mundial de la Salud a aquellos remedios que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias de la población y que deben estar disponibles en todo momento. “Tenemos criterios de salud y no patrimonial en cuanto a qué jubilados pueden acceder a beneficio”, dijo en Radio Mitre y agregó: “Será para todas las personas que necesiten un medicamento para un tratamiento, y se tratará de simplificar el trámite, sin papeleo, sin que tengan que hacer una peregrinación para conseguir el medicamento”. Logramos cumplir con el compromiso que asumió @alferdez con las argentinas y los argentinos, que se transformó en un mandato para nuestra gestión. Garantizamos el acceso gratuito a los medicamentos para todas las jubiladas y los jubilados de PAMI. pic.twitter.com/jjDQVeiCC1 — Luana Volnovich (@luanavolnovich) February 14, 2020 Volnovich precisó que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo". Volnovich precisó que "en el universo de marcas, serán muchas más las presentaciones", ya que "el principio activo es la droga, el genérico, y el mercado tiene infinidad de distintas presentaciones y distintas marcas para un mismo principio activo". El Gobierno anunció que pondrá en marcha el programa “Vivir Mejor” para proveer en forma gratuita a los afiliados del PAMI de 170 medicamentos “esenciales” que “son necesarios para cuidar la salud”, dado que fueron seleccionados de acuerdo a “recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud” (OMS), programas nacionales y la Confederación de Médicos de argentina. Aclaró además que el programa no sustituye ninguna otra cobertura porque, "todas las otras coberturas actuales del PAMI en medicamentos continuarán vigentes como hasta ahora". Desde PAMI destacaron que el listado es de remedios prioritarios de acuerdo a la normativa de la OMS. “Cada país resuelve cuáles remedios incluir dentro de los que recomienda la OMS. Nosotros consideramos enfermedades prevalentes, así que el listado cubre enfermedades típicas de la población mayor de 65 años”, explicaron desde el organismo a este diario. Junto al presidente Alberto Fernández y el responsable de la Anses, Alejandro Vanoli, Volnovich anunció ayer el Plan Vivir Mejor, por el cual todos los afiliados a PAMI tendrán acceso gratuito a 170 medicamentos esenciales, de acuerdo al vademécum que sigue las pautas de OMS, el Plan Remediar y el Formulario Terapéutico Nacional de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA). En cuanto a la forma de financiar el beneficio, la funcionara recordó que cuando se hizo cargo del PAMI el organismo presentaba "una situación muy delicada, con una deuda de 19.000 millones de pesos, que afortunadamente logramos acordar la refinanciación de una parte gracias a un esfuerzo de las farmacias". Próximo >