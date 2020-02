Un árbitro le regaló sus zapatillas a un nene para que pueda jugar al fútbol

Tweet Un gesto solidario que pocas veces se observa, o que quizás en pocas oportunidades se difunden, ocurrió el pasado jueves en un partido de la Neuquén Cup, un torneo internacional de fútbol infantil que se desarrolló entre el 6 y el 15 de febrero en la ciudad homónima. Un gesto solidario que pocas veces se observa, o que quizás en pocas oportunidades se difunden, ocurrió el pasado jueves en un partido de la Neuquén Cup, un torneo internacional de fútbol infantil que se desarrolló entre el 6 y el 15 de febrero en la ciudad homónima. El partido entre Los Cuervitos de Cipolletti e Independiente de Neuquén había comenzado hacía pocos minutos, cuando uno de los jueces de línea advirtió que el arquero de los cipolleños tenía dificultades para patear y expresaba dolor con la cara al hacerlo. El hombre se percató de que tenía las zapatillas rotas y le ofreció cambiárselas por las suyas, pero el menor rechazó el ofrecimiento en un primer momento. “No me quedé tranquilo si bien tenía que estar atento al partido. Llegó un momento que le pregunté cuanto calzaba, me respondió ‘entre 39 y 40’. Le dije probate las mías («unas Topper negras bastante nuevitas»), y a los 10 minutos del primer tiempo aproximadamente aceptó. En el entretiempo se lo comenté a mis compañeros y quedamos en que al final del encuentro se las regalaría”, expresó el héroe de esta historia que se llama Marcos Troncoso, según publicó La Mañana de Cipolletti. Marcos tiene 34 años, vive y trabaja como taxista en la localidad de Villa Regina y es padre de tres hijos. Empezó a ejercer el arbitraje hace aproximadamente un año, luego de retirarse de la práctica futbolística como jugador. El joven describió que el arquero «se largó a llorar de emoción, de la alegría» una vez que terminó el partido, a pesar de que su equipo había perdido por penales. «Y a mí se me puso la piel de gallina, imagínate. El estaba triste al principio porque acababan de perder por penales pero fue como un consuelo, se puso muy feliz cuando se las obsequié. Y a mí me quedó la satisfacción de que se fue contento, con eso alcanza y sobra”, señaló Troncoso. El hecho fue difundido por el perfil de Facebook oficial de Neuquén Cup, que subió una foto del juez de línea y el arquero. Inmediatamente Marcos empezó a recibir mensajes y llamados con felicitaciones. “Me tomó por sorpresa tanta repercusión. También la gente de Los Cuervitos me agradeció mucho. La verdad, no hay demasiados misterios. Lo material va y viene, eran unas simples zapatillas. Lo importante fue que el nene jugó mucho más cómodo el resto del partido”, indicó. «Un gesto a destacar del árbitro Marcos Troncoso. Esto tambén es Neuquén Cup», escribieron en su Facebook los organizadores del torneo. Foto: ilustrativa Próximo >