El Team LeBron venció al Team Giannis y ganó el All-Star Game 2020

Tweet El equipo azul necesitó marcar 33 puntos en el último cuarto para llegar a los 157 necesarios y superar por dos a su rival. En esta edición, se reinició el marcador en cada parcial, mientras que el último episodio se jugó sin tiempo y con un objetivo de puntos. El partido que enfrentó a las estrellas de la NBA se disputó en el United Center de Chicago y te lo mostramos en vídeo El equipo azul necesitó marcar 33 puntos en el último cuarto para llegar a los 157 necesarios y superar por dos a su rival. En esta edición, se reinició el marcador en cada parcial, mientras que el último episodio se jugó sin tiempo y con un objetivo de puntos. La tradicional cita del Fin de Semana de las Estrellas de la NBA en su edición 69 se jugó en Chicago este domingo: el Team Lebron venció 157 a 155 al Team Giannis en el United Center. El evento comenzó con homenajes a Kobe Bryant y David Stern, dos de los hombres más importantes de la historia de la NBA. El encargado de llevar adelante este espacio fue Magic Johnson, quien dio un discurso y pidió ocho segundos de silencio. Luego, inició la acción. El primer cuarto fue para el equipo del jugador de los Lakers, quien además es el máximo anotador de la historia de este evento, con un marcador de 53-41 y por lo tanto los de azul se llevaron los primeros USD 100 mil. El segundo parcial terminó 51-30 para los de rojo. El tercero fue empate en 51, por lo que el premio pasó al último episodio, en donde el pozo del mismo ascendió a USD 300 mil (y no de 200 mil como estaba pactado). De esa manera, el marcador general quedó en 133-124, por lo que el primer equipo que llegara a 157 (sumado los 24 a la puntuación más alta) se alzaría con la victoria, con nueve de ventaja para los de Giannis. LeBron James ganó una vez más el All-Star Game En el último cuarto, se terminó el show y la cofradía entre los protagonistas. Nadie quería perder y los jueces tuvieron hasta dos revisiones para analizar cobros. Las protestas se multiplicaron y el roce suplantó a los alley-pops. Los de LeBron pudieron remontar la diferencia y el duelo llegó a estar igualado en 152, es decir que ambos elencos estaban a cinco puntos del triunfo. Tras varios minutos, muchas faltas en ataque, quejas y alto nivel de competencia, como si se tratase de una final por un anillo, el tanteador quedó 156 a 155 en favor del Team LeBron con el ataque en su poder. Fue Anthony Davis, con un tiro libre en su segundo intento, quien le dio entonces el triunfo al equipo azul para la alegría del ex Cavaliers y Heats que pudo donar un total de 400 mil dólares a su ONG apadrinada. “Le dije a mis compañeros que iba a fallar el primero”, reveló Davis tras meter el tiro ganador. Además, el ala-pívot de los Lakers reconoció que a pesar de que fue un juego divertido, también fue competitivo. El Kobe Bryant MVP fue Kawhi Leonard (el primero de su carrera), quien marcó 30 puntos y capturó 7 rebotes. El ex Toronto Raptors, que ahora brilla en los Clippers de Los Ángeles se emocionó a recibir el premio que lleva el nombre de la leyenda: “Es un honor recibirlo y se lo quiero dedicar a Kobe”. Magic Johnson llevó adelante los homenajes LeBron James y Giannis Antetokounmpo fueron los más votados por los expertos, el público y sus colegas, por lo que son los capitanes esta noche. Ellos mimos fueron los encargados de escoger a sus compañeros, de una lista predeterminada por el voto popular. La gran diferencia con respecto a los anteriores All-Star, es que en esta ocasión el último cuarto no fue cronometrado. Cuando acabó el tercer parcial, se añadieron 24 puntos (en homenaje a Bryant) a la puntuación mas alta. Esta sumatoria sirvió como meta y pasó a ser el objetivo a conseguir para ambos. Es decir, el primero que alcanzase la marca se quedaría entonces con el triunfo. Además, este año la NBA incluyó donaciones a organizaciones benéficas en la ciudad de Chicago, por lo que los primeros tres cuartos tuvieron un valor de 100 mil dólares cada uno y el último de 200 mil. Cada equipo apadrinó a una ONG diferente, que se hizo con el cheque al final. El comisionado de la NBA presentó el Premio MVP Kobe Bryant en una conferencia de prensa Antes de la muerte de Kobe Bryant, toda la promoción del evento deportivo iba a estar orientada a resaltar la figura del ex comisionado David Stern, quien falleció el pasado 1 de enero, a los 77 años. Stern fue el hombre que convirtió a la NBA en la actual multinacional que en el 2019 generó unos ingresos de 8.500 millones de dólares. En homenaje a Bryant, quien murió en un accidente aéreo el 26 de enero con su hija Ginna María y otras siete personas, los equipos lucieron las camisetas 24 y 2, por las dorsales que vestían la leyenda de los Lakers y su hija. TEAM LEBRON: Titulares: Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets). Suplentes: Russell Westbrook (Rockets), Damian Lillard (Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans) TEAM GIANNIS: Titulares: Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers). Suplentes: Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat). Los equipos fueron conformados por sus capitanes, quienes a su vez fueron los más votados de cada conferencia. Ambos compitieron cada cuarto para llevarse USD 100 mil que destinaron a las organizaciones benéficas que les fueron asignadas el jueves: Chicago Scholars (LeBron James) y After Schol Masters (Giannis Antetokounmpo). Booker reemplazará al lesionado Damian Lillard en el Juego de las Estrellas Por otra parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dio a conocer que el Premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Partido de las Estrellas de la NBA ha sido nombrado permanentemente Kobe Bryant, un 18 veces All-Star que ganó un récord de cuatro premios al Jugador Más Valioso del Partido de las Estrellas. El MVP Kobe Bryant se entregó este domingo 16 de febrero al concluir el enfrentamiento. "Kobe Bryant es sinónimo de un Todo Estrella de la NBA y encarna el espíritu de esta celebración de nuestro juego", había declarado Silver, quien había agregado que Bryant "siempre disfrutó la oportunidad de competir con lo mejor de lo mejor y rendir al más alto nivel para millones de aficionados en todo el mundo".