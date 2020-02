Trenque Lauquen: Los concejales se congelaron el sueldo y le pidieron al intendente que se sume

Tweet "Agradecer los aportes al proyecto, esto no es un sacrificio sino un gesto, por la situación del país, quizás no es suficiente pero por algo se empieza", aseguró el concejal Jorge Jordán. "Agradecer los aportes al proyecto, esto no es un sacrificio sino un gesto, por la situación del país, quizás no es suficiente pero por algo se empieza", aseguró el concejal Jorge Jordán. Con los votos de todos los concejales de todos los partidos políticos, el viernes a la noche se aprobó el congelamiento de la dieta de los concejales por 180 días, una iniciativa del concejal Jorge Jordán. Pero desde el Frente de Todos fueron más allá y la concejal Mónica Estévez presente una iniciativa para que el intendente y los funcionarios de Ejecutivo se sumen al congelamiento. “Agradecer los aportes al proyecto, esto no es un sacrificio sino un gesto, por la situación del país, quizás no es suficiente pero por algo se empieza, hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que destacar que la nación y la provincia ya lo hicieron y nosotros lo estamos haciendo ahora, así que agradecer que esta ordenanza salga por una unanimidad”, dijo Jordán, según detalla Oeste BA. Próximo >