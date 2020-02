Precios Cuidados: el Gobierno sumó a los mayoristas con una canasta de 59 productos

Tweet El ministro Kulfas anunció una canasta de productos de los bocas de ventas al por mayor donde compran los comercios de cercanía. Con ese acuerdo se suman 200 grandes superficies de venta. Los productos que ingresan al plan lo hacen con un baja de 9% en el precio El ministro Kulfas anunció una canasta de productos de los bocas de ventas al por mayor donde compran los comercios de cercanía. Con ese acuerdo se suman 200 grandes superficies de venta. Los productos que ingresan al plan lo hacen con un baja de 9% en el precio Por David Cayón El gobierno nacional anunció que se suma a los mayoristas al programa de Precios Cuidados. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que 200 puntos de ventas mayoristas tendrán una canasta de productos dentro del programa con el fin de que tenga “mayor capilaridad”. El nuevo acuerdo, que será anual y se revisará trimestralmente, implica que “el 90% de los supermercados mayoristas tendrán una canasta de 59 productos para que aquellos comercios de cercanía puedan adquirirlo y poder ofrecerlos al mismo precio que los supermercados”, explicó el ministro, que agregó que “ingresan al acuerdo con una rebaja de 9% promedio respecto del precio anterior”. “El objetivo es reducir la dispersión generada por el proceso inflacionario de 2019 y contribuir con esto en la estrategia general anti inflacionaria que está implementando el gobierno desde diciembre y que tiene como eje el acuerdo económico y social”, aseguró Kulfas. “Con este acuerdo sumamos al 90% de los mayoristas del país, por lo que vamos a tener mucha capilaridad”, agregó. En total es una canasta de 59 productos, 35 ya estaban dentro del plan y el resto son nuevos; no incluyen frescos, lácteos, panificados, gaseosas “porque esos productos tienen su distribución propia y no se compran en los mayoristas”, explicó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. El propósito de este nuevo capítulo del programa Precios Cuidados es que el beneficio sea para los denominados locales de cercanía, los almacenes de barrio, que suelen comprar en los mayoristas. "A fin de que los comercios de proximidad puedan contar con precios de venta similares a los que ofrecen los supermercados” en estos 59 productos de primeras y segundas marcas de alimentos no perecederos, bebidas, productos para bebé, limpieza y perfumería. El capítulo anterior a la iniciativa que involucra a los 200 puntos de ventas de los mayoristas amplía la prestación de Precios Cuidados con el lanzamiento del programa “Vuelta al cole”, una canasta escolar que incluye un conjunto de útiles para el inicio del ciclo lectivo 2020 y que regirá en todo el país hasta el próximo 31 de marzo. Pero también se anuncia días después de que se conociera el dato de inflación de enero que, aunque alto, estuvo por debajo de todas las previsiones. La inflación de enero, el primer mes de gestión completa de Alberto Fernández, mostró un alza de 2,3% respecto de igual mes de 2019 pero marcó una fuerte contracción respecto de diciembre, de 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. “Desde enero hay desaceleración de los precios, algo que quedó plasmado en el IPC del INDEC”, señaló el ministro. Y agregó que la tendencia a la baja inflacionaria durante el mes de febrero se mantiene, en particular con “algunos precios de alimentos y canasta básica”. Pero consultado sobre por qué, en la baja generalizada del IPC de enero, el rubro Alimentos y Bebidas registró una de las subas más importantes (+4,7%), el titular de Desarrollo Productivo dijo: “Hubo varios factores que estuvieron incidiendo” en esa suba de precios. “Tenemos una fuerte inercia inflacionaria que viene del traslado de la devaluación a los precios pero, además, nos tocó afrontar un tema muy importante que fue el regreso del IVA a los productos. En agosto, el gobierno de Macri le quitó el IVA a una canasta de productos por cinco meses, hasta el 31 de diciembre, que volvió ahora a los precios. Nosotros no queremos una rebaja del IVA sino un mecanismo de devolución para los sectores de menores recursos a través de la tarjeta de débito”. Por otro lado, el funcionario señaló que, aunque observan señales positivas respecto al recorrido de los precios, entienden que “aún no se trasladó todo a los precios, hubo otros productos que aumentaron posteriormente a la vuelta del IVA. Lo que sí estamos observando es una una desaceleración que también la vemos sostenida en febrero. Pero es algo que, aunque es una señal positiva, hay que tomar con mucha cautela”. Próximo >