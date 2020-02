Lionel Messi ganó el Premio Laureus: es el primer argentino en ser reconocido con

Tweet Nunca un argentino había ganado, y eso que se entregan desde el 2000. Pero hoy fue el día. Sin su presencia en la capital alemana, y con un saludo por video desde Barcelona, Lionel Messi fue reconocido junto a Lewis Hamilton como los mejores deportistas masculinos de 2019, en una premiación insólita de los Premios Laureus: por primera vez compartieron el reconocimiento dos deportistas y Messi es el primer caso de un atleta que se desempeña en un equipo. Nunca un argentino había ganado, y eso que se entregan desde el 2000. Pero hoy fue el día. Sin su presencia en la capital alemana, y con un saludo por video desde Barcelona, Lionel Messi fue reconocido junto a Lewis Hamilton como los mejores deportistas masculinos de 2019, en una premiación insólita de los Premios Laureus: por primera vez compartieron el reconocimiento dos deportistas y Messi es el primer caso de un atleta que se desempeña en un equipo. Messi y Hamilton terminaron empatados en la votación y superaron a ilustres como Rafael Nadal, Marc Márquez, Eliud Kipchoge o Tiger Woods. " Me hacía mucha ilusión por lo que significa. Es un premio muy especial, me siento honrado por ser el primero futbolista en ganarlo a nivel individual. Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia y a la gente que me sigue", señaló el rosarino mediante un video que fue mostrado en la gala. La fiesta tuvo lugar en el Verti Music Hall, un teatro del este de Berlín que está a unos 100 metros del río Esprea ("Spree"). Un lugar icónico, no tanto por el centro de espectáculos ni por el inmenso, impactante Mercedes-Benz Arena que está otros 100 metros más al norte, sino por algo feo que acompaña paralelo al río: el muro. Parte de lo que queda de él, en realidad, porque hace 30 años desapareció una gran mayoría de aquel símbolo de la Guerra Fría, aquella cortina entre el occidente capitalista y democrático y el este socialista y gobernado por un solo partido político. En sus vestigios, el Muro de Berlín sigue ahí, siempre mantenido vivo por los turistas, que lo aprecian como si fuera una galería de arte al aire libre, lo fotografían, lo usan de fondo para sus imágenes de redes sociales. Está grafiteado, como gran parte de esta ciudad que parece haber cedido en su invierno noreuropeo para acompañar la fiesta de los Laureus, que reunió a a numerosas figuras del deporte internacional. Los Laureus nacieron de la voluntad de reconocer a los mejores del deporte con una distinción mundial que hasta el año 2000 no existía. Cuando Nelson Mandela, invitado, pronunció en aquel año una frase, cambió la perspectiva. "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, de unir a la gente como pocas cosas lo hacen". Las palabras del entonces ex presidente de Sudáfrica derivarían en la creación de la Fundación Laureus, que se dedica a mejorar, por la vía del deporte con los miembros de la Academia y sus embajadores, las vidas de los marginados (refugiados, discapacitados, pobres), con acciones que promueven valores y la educación. La entidad señala que hasta el momento ha incidido en unos 6.000.000 de chicos gracias a una recaudación de fondos de unos 150.000.000 de euros en estas dos décadas, por medio de programas específicos que hoy son unos 200 y están distribuidos en más de 40 países. En siete de ellos hay fundaciones filiales, y uno es la Argentina, donde la cara visible es su presidente, Hugo Porta, miembro de la Academia, al igual de Luciana Aymar. Con el ex rugbier como motor, Laureus Argentina se enorgullece de haber trabajado en estos años en pro de 16.000 beneficiarios de 19 instituciones y proyectos en 12 ciudades y con un total de 1.010.000 dólares puestos al servicio de los postergados. Todo nace de la iniciativa de dos grandes patrocinadores, los creadores de los Laureus: Daimler, la compañía de Mercedes-Benz, y Richemont, lo mismo de la relojera suiza IWC. Son quienes recaudan fondos y dirigen principalmente las acciones de beneficencia. Por: Xavier Prieto Astigarraga Próximo >