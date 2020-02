Final mano a mano: ¿Qué partidos les quedan a River y a Boca en la pelea por el campeonato?

Tweet Los dos equipos más grandes del país se cortaron en la punta del torneo con sólo 9 puntos juego. A los de Gallardo le alcanzan con 7 para no depender de nadie. Con 6, desempate asegurado. Los de Russo deben sumar 3 más que el líder sobre 9 para forzar una final. Los dos equipos más grandes del país se cortaron en la punta del torneo con sólo 9 puntos juego. A los de Gallardo le alcanzan con 7 para no depender de nadie. Con 6, desempate asegurado. Los de Russo deben sumar 3 más que el líder sobre 9 para forzar una final. El cierre de la fecha 20, al menos para River y Boca, ha dejado en claro que el título de la Superliga lo definirán entre ellos. Mientras la gente del millonario celebraba la victoria frente a Banfield, Boca comenzaba a darle forma a la goleada en Santiago frente a Central Córdoba y decretaba un nuevo cierre mano a mano teniendo en cuenta que Argentinos (35) perdió mucho terreno y que Lanús (34) no sumó lo suficiente para llegar con chances más concretas. River (42) llega con el peso de pagar “la deuda interna” con la Superliga, una competencia que el millonario ha dejado de lado priorizando los objetivos internacionales, mientras que Boca (39) encara la definición desde atrás, con la chapa de ser el bicampeón local, pero también con el riesgo de volver a quedar bajo la sombra de su eterno rival. A priori, el fixture más accesible sería el de Boca que juega con tres de los últimos cuatro en la tabla general mientras que los de Gallardo deberán cruzarse con equipos que llegan al final del torneo con posibilidades de meterse tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana. ¿Qué le queda a cada uno? River 42 V Estudiantes L Defensa y Justicia V Atlético Tucumán Boca 39 L Godoy Cruz V Colón L Gimnasia Próximo >