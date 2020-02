Un equipo de Rivadavienses participará del partido despedida como arbitro de Machocha Vernhes

Tweet El partido se jugara el dia 8 de marzo a las 10 de la mañana en cancha del FBC Argentino. La entrada sera donada para ANIN y se solicitan alimentos no perecederos, conservas en latas, como arvejas y garbanzos, tomates, aceite, etc. El partido se jugara el dia 8 de marzo a las 10 de la mañana en cancha del FBC Argentino. La entrada sera donada para ANIN y se solicitan alimentos no perecederos, conservas en latas, como arvejas y garbanzos, tomates, aceite, etc. Estara en juego la Copa Desafio auspiciada por Baterias Lamanna, el goleador del partido recibira una Copa de la Municipalidad de Trenque lauquen y habra un presente para el jugador de mejor conducata dentro del campo gentileza de Daniel Polenta Indumentaria. Seran dos combinados representando a Rivadavia y Trenque Lauquen aunque dentro de ellos tambien se podran ver jugadores de otras localidades. Rivadavia – Gato Figal, Nito Signorelli, Carlso Luna, Nicolas Burgos, Claudio Carmona, Juan Palacios, Sergio Rodriguez, Carlos Tressen, Oscar Torres, Carlos Gimenez, Juan Paz, Marcelo Carrazco, Marcelo Perez, Manolo Manero, Luis Molina, Jorge Gimenez, Pato Miguelena y Mario Rodriguez. DT: Horacio Baigorria Trenque Lauquen – Miguel Angel Sanchez, Ubaldo Martinez, Hugo Aguilar, AzclaMedrano, Pablo Corral, Pato Lamanna, Ruso Quiles, Santiago Libertini, Eduardo Pedrobelli, Fabian Churruca, Fabian Luna, Fabioo Ramos, Jose Fabris, Franco Dessen, Hugo Farias, Javier Albano, Javier Bories, Marcelo Butler, Marcos Cardozo, Alfredo Badino, Andres Vernhes, Mario Borrego, Cara Cao, Carlos Cabrera, Chiqui Roura, Cholo Aranda, Corcho Gonzalez y Damian Azurabarrena. Cuerpo Tecnico: Jorge Cavalieri, Hernan Algañaraz, Lucas Cavalieri y Roberto Larrubia. Como arbitros, ademas de Marcelo Machocha Vernhes estaran Jorge Chavez, Roberto Alvarez, Jorge Sabre y Suarez de Pehuajo entre otros. Fuente: Deportelauquen Próximo >