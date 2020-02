Vidal regresa al ruedo político en Mar del Plata

Tweet Este miércoles a la tarde, la ex gobernadora retornará a la ciudad balnearia. Con los comicios del 2021 en la mira, se reunirá con el diputado provincial Maximiliano Abad y, por la noche, tendrá una cena privada con el intendente. Este miércoles a la tarde, la ex gobernadora retornará a la ciudad balnearia. Con los comicios del 2021 en la mira, se reunirá con el diputado provincial Maximiliano Abad y, por la noche, tendrá una cena privada con el intendente. Tras un tiempo de descanso, la ex gobernadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, vuelve al ruedo político con una visita a Mar del Plata. Mañana por la tarde, la referente del PRO llegará a la ciudad con la mira puesta en los comicios de medio término de 2021. Según supo este medio, en la agenda de mañana, Vidal se reunirá con Maximiliano Abad, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense, y con otros diputados y senadores de la Quinta sección electoral. Con lo cual todo indicaría que charlará sobre los principales lineamientos de la agenda legislativa 2020. Entre otras cuestiones, se tocaría el tema del presupuesto de Provincia, el cual será empezado a tratar recién en abril o mayo. Según supo este medio, no obstante, la intención sería mostrarse en gran medida lejos de los flashes y las cámaras. Al menos así será cuando, a partir de la noche, mantenga una cena privada con el intendente Guillermo Montenegro, amigo personal de la ex mandataria, quien, en reiteradas ocasiones, fue considerada como la “mejor gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires” por parte del jefe comunal. “Será una cena de amigos, no vamos a comunicar nada”, informaron desde el entorno del jefe comunal. El último antecedente de Vidal en General Pueyrredón fue el pasado 23 de octubre, en el marco de la marcha “Sí, se puede”, donde lógicamente también dijeron presente el ex presidente, Mauricio Macri, y Montenegro, entre otros referentes de Juntos por el Cambio. Allí, la ex gobernadora planteó: “Este camino que empezamos no se termina acá y de al lado de ustedes a mí no me mueve nadie”. “Mar del Plata nos importó siempre y nos importa. Gracias a todos los que estuvieron ahí siempre, a los que se sumaron a lo largo de estos años y, sobre todo, a los que ahora están haciendo la ‘rebelión de los mansos’, que representan a los que queremos vivir en paz”, sentenció la mujer que pretende volver al ruedo político, luego de conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. En tanto, el último encuentro personal que se mantuvieron oficialmente Vidal y Montenegro fue el 31 de octubre en La República de Los Niños, ubicada en Gonnet (La Plata). La cita se dio en el marco de un Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio convocado por la ex gobernadora. En dicho encuentro, el jefe comunal fue reconocido tras el triunfo en los comicios. Próximo >