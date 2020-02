Charla Sobre Violencia de Genero en el Polideportivo

Tweet Este miércoles a las 10:30 horas la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia organiza una charla para las familias del barrio Plan Familia Propietaria y cercanas al Polideportivo con la intención de brindar más y nuevas herramientas en cuanto el tema Violencia de Genero. Este miércoles a las 10:30 horas la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia organiza una charla para las familias del barrio Plan Familia Propietaria y cercanas al Polideportivo con la intención de brindar más y nuevas herramientas en cuanto el tema Violencia de Genero. Esta será la primera de una serie de actividades y charlas que desarrollaran de la Comisaria de la Mujer mensualmente recorriendo los barrios y llegando a todas las personas que por distintos no pueden acercarse a determinados barrios para aprovechar las herramientas al máximo. La Comisario Sandra de San Fernando y la Abogada Paula Sallaber nos brindan más detalles en la presente nota. Seguir proyectando “La verdad que no paramos en ningún momento tratando de crear nuevas propuesta, de innovar en las mismas para no cansar con las mismas actividades siempre, es muy difícil hacer prevención y concientizacion si recaer siempre en lo mismo, pero la verdad que bueno, uno trata de hacer desde la Comisaria siempre algo, después vamos modificando sobre la marcha…” – expreso San Fernando agregando que – “además de todas las charlas programadas para una fecha especial, comenzaremos a brindar charlas mensuales en los barrios e invitando a la gente, llegar a los barrios y juntar gente en cada sector, siempre concientizando…” Distintas propuestas “A partir de las reuniones y lo que vaya surgiendo como inquietud en la gente es que iremos ideando los temas a tratar, si bien ya hay un itinerario, la idea es que la gente pregunte, consulte, se interiorice sobre todo en aquello que le aqueja, además de hacer saber cuál es nuestra participación, lo importante es que queremos que si bien las charlas serán en cada barrio, todo el mundo se puede acercar teniendo en cuenta que en cada una se tratara siempre un tema diferente, nuestro objetivo es llegar a todo el mundo, por eso vamos barrio por barrio porque hay muchas personas que tal vez por distintos motivos no se acercan entonces vamos nosotros…” – expresó Paula a lo que Sandra agrego – “año a año vamos ayornando nuevas propuestas a pesar de que hace 9 años que funcionamos como Comisaria de la Mujer, todavía a muchas personas les cuesta arrimarse y probamos con esta modalidad…” No estamos exentos de un FEMICIDIO “Lamentablemente es así, es difícil decir cuando sucederá un femicidio, si pudiéramos prevenirlo obviamente lo haríamos, cada cuestión que llega a la Comisaria la trabajamos como si fuera grave a gravísimo, no hacemos diferencia entre una caso más o menos importante que el otro, para nosotros todos son graves…, y lamentablemente estamos viendo que cada vez hay más violencia y cada vez en forma más grave y violenta, y lamentablemente nunca sabemos cuándo va a terminar esa violencia en un femicidio, lamentablemente no hay charla que pueda prever esta situación…” señalo Sandra a lo que Paula agrego – “pensemos en el caso sucedido en General Villegas, la victima nunca denuncio, y termino muerta…, pensemos en el caso de Pehuajo, la víctima había advertido situaciones de violencia, y termino muerta…, uno nunca sabe cuándo puede suceder, solo podemos tratar de evitar…” Este miércoles a las 10:30 horas se llevara a cabo una charla - taller titulada Violencia de Género - Violencia Familiar en el Polideportivo destinada a familias del barrio pero abierto a la comunidad para todo aquel interesado en el tema y está organizado por la Comisaria de la Mujer y la Familia de Rivadavia. Para el Dia Internacional de la Mujer se está ideando un proyecto muy importante con el Municipio. Próximo >