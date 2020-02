Copa de Verano: Racing goleó a Atlético y se quedó con el 7° puesto

Tweet El equipo de Fortín Olavarría logró en la noche del martes un importante triunfo ante el "albirrojo" y lo dejó penúltimo en el Torneo Sub 23 organizado por el Municipio y la Liga del Oeste. El equipo de Fortín Olavarría logró en la noche del martes un importante triunfo ante el "albirrojo" y lo dejó penúltimo en el Torneo Sub 23 organizado por el Municipio y la Liga del Oeste. LOS GOLES El primer gol del partido llegaría recien a los 27 minutos del primer tiempo cuando Francisco Tacunau aprovechó una pelota dentro del área y pusó el 1 a 0. El segundo tanto racinguista vendría ya en el 2T. Iban tan solo 2 minutos de juego y Mateo Sauber habilitó a Tacunau quien se la picó al arquero Joaquín Balvídares para gritar el 2 a 0. Habían pasado tan solo algunos minutos y Angel Presser establecía el 3 a 0. El cuarto gol fue obra de Francisco Tacunau que sellaría su Hat Trick y le pondría cifras definitavas al encuentro para que la Academia se quede con el 7° lugar de la clasificación. FORMACIONES Atlético Rivadavia Racing Joaquín Balvidáres 1 Santiago Ibáñez Manuel Ruiz 2 Franco Holgado Alan Olivera 3 Tomás Bravo Martín Rasilla 4 Jonathan Torres Mateo Craig 5 Alejo Costa Braian Arias 6 Mauricio Pallero Lautaro Herrera 7 Francisco Taconau Danilo Pacifici 8 Kevin Miñane Juan Piorno 9 Máximo Hollman Tomás Gómez 10 Mateo Sauer Agustín Giménez 11 Ángel Presser D.T.: Juan Schneider – José Palomeque. D.T.: Pablo Platino – Sebastián Presser. Mateo Álvarez 12 Benjamín Ustari 13 Oscar Gómez Valentín Lucero 14 Valentino Taborda 15 Santiago Deandrea 16 GOLES Atlético Rivadavia Racing Francisco Taconau (28′ p.T.). Francisco Taconau (2′ S.T.). Ángel Presser (7′ S.T.). Francisco Taconau (24′ S.T.). CAMBIOS Atlético Rivadavia Racing EXPULSADOS Atlético Rivadavia Racing No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Aníbal Mansilla. Asistentes: Carlos López – Sebastián Viñales. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Agradecemos a Fútbol del Oeste por las formaciones Próximo >