Murió una mujer en choque frontal entre auto y camión en el km 456 de la ruta 5

El siniestro se dió sobre la ruta 5. Se desconocen las causas y trabaja policía, bomberos y el SAME en el lugar. Otro tremendo siniestro vial se dió pasado este mediodía en Trenque Lauquen, más precisamente en km 456 de la ruta 5. El saldo fue fatal, hay una mujer fallecida. El impresionante accidente se suma a otros dos fatales que hubo en los accesos a la ciudad en el último tiempo. En este caso fue entre un camión marca Iveco y un auto Chevrolet Corsa. El desenlace dejo una víctima fatal que según las primeras informaciones sería oriunda de la localidad de Pellegrini de 37 años de edad. Mientras que el camión sería de Guatrache, La Pampa, conducido por Aroldo Ludueña. Trabajaron en el lugar policía, policía vial, bomberos voluntarios y personal del SAME junto con una ambulancia. Conmoción en la comunidad por la gran cantidad de accidentes fatales que se han dado en el último mes y medio. Van 3 y contando.