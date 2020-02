Estafas: El Banco de La Pampa analiza la situación y se reúnen con funcionarios judiciales para buscar alternativas y brindar más seguridad a los clientes

Tweet En el día de ayer hubo una reunión en el Banco de La Pampa debido a esta problemática que afecta a muchos pampeanos o bonaerenses y que involucra en gran porcentaje de ellas a la entidad. En el día de ayer hubo una reunión en el Banco de La Pampa debido a esta problemática que afecta a muchos pampeanos o bonaerenses y que involucra en gran porcentaje de ellas a la entidad. “Se está analizando la situación, se habló con funcionarios de la justicia y veremos que medidas se toman al respecto”, dijo un alto funcionario del banco “Se está analizando el tema de la seguridad en la comunicación de parte del Banco de La Pampa. No hay una solo modalidad en relación a las estafas, porque algunas son telefónicas y otras a través del robo de información de las tarjetas de créditos. Es un tema complejo que se está analizando, pero que todavía no hay medidas tomadas al respecto”. Cabe recordar que la mayoría de la gente es estafada a través de un engañoso y seductor llamado telefónico manifestándole que fueron acreedores de un premio. A partir de ahí los delincuentes comienzan a guiar a la persona hasta llevarla al banco y realizar los trámites que éste le va indicando. Cuando la persona llega al banco y le permite acceder o sacar su token es inevitable la estafa. “En este caso no podemos hacer nada. Es como si una persona va con un acompañante al banco a realizar un trámite”. Para finalizar el funcionario bancario señaló que “es distinto con la tarjeta de crédito que automáticamente bloquea la cuenta y se invita a llamar a un determinado número telefónico donde te piden los datos formales y allí te indican el porque del bloqueo de la cuenta”. Fuente: Infopico Próximo >