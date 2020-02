El Gobierno le hará la primera oferta a los gremios docentes cinco días antes del inicio de clases

Tweet La reunión paritaria se realizará la semana que viene. Las provincias aguardan la oferta de Nación para avanzar en sus negociaciones La reunión paritaria se realizará la semana que viene. Las provincias aguardan la oferta de Nación para avanzar en sus negociaciones Por Maximiliano Fernandez El gobierno nacional anunció que el próximo miércoles 26 de febrero hará la primera oferta salarial a los gremios docentes. La convocatoria está fijada para cinco días antes del inicio de las clases. “El miércoles 26 de febrero se convocará a la segunda reunión paritaria conformada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el comité ejecutivo del Consejo Federal de Educación y los representantes paritarios de los cinco sindicatos docentes con representación nacional. En dicha reunión se buscará consolidar un acuerdo en torno a la política salarial que se implementará”, dice el comunicado que envió hoy por la mañana el ministerio de Educación Nacional. En casi todo el país, el ciclo lectivo empezará el lunes 2 de marzo. Hasta el momento, la mayoría de las jurisdicciones, con la provincia y la ciudad de Buenos Aires a la cabeza, decidieron esperar la propuesta que se bajará desde Nación para avanzar en un acuerdo con sus gremios. Sucede que la propuesta que haga Nación será el piso para negociar en los distritos. Debido a la dilación. el lunes los gremios docentes de la CGT pidieron una “urgente convocatoria” a paritaria. “La paritaria se encuentra en un cuarto intermedio que la está retrasando demasiado, hay mucho por trabajar en ese ámbito, fundamentalmente el tema salarial, y no entendemos la demora en la convocatoria”, expresaron los representantes sindicales de Uda, Cea y Amet. En esa línea, los sindicalistas advirtieron: “Nosotros no somos responsables si la mentada dilación afecta las negociaciones jurisdiccionales y el normal inicio del ciclo lectivo”. Sergio Romero, secretario general de UDA, dijo a Infobae: “Venimos hablando con los funcionarios. La reunión del miércoles es la que nos permitirá arrojar un resultado. Tenemos la expectativa de cumplir con los 180 días de clase, pero todavía hay que ser prudente. Están muy mal remunerados los docentes argentinos. Va a ser muy difícil recomponer el salario mínimo que hoy está en 20.250 pesos. Muchos docentes son pobres”. Además de la reunión salarial fijada para el próximo miércoles, mañana se reactivará la mesa nacional. A las 16, en el Palacio Sarmiento, tendrá lugar la primera comisión técnica de políticas educativas, que abordará cuestiones pedagógicas, de metodología y agenda. Esa comisión fue el resultado de la primera reunión, que implicó la reapertura de la paritaria nacional tras dos años. Fue el 30 de enero y ese día no hubo una propuesta salarial de parte del Gobierno. Lo que sí se acordó fue conformar diez comisiones para darle continuidad a la discusión: 1) formación docente continua; 2) salud, bienestar y condiciones de trabajo; 3) inversión educativa 6%; 4) políticas de evaluación y producción de información; 5) 2.020 escuelas; 6) prioridades político-pedagógicas; 7) política salarial; 8) educación pública de gestión privada; 9) interpretación normativa; 10) comisión previsional. Próximo >