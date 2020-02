La empresa SC Johnson aclara el retiro de productos RAID y FUYI del mercado

Tweet Después de que Master News difundiera el comunicado de la ANMAT donde se comunicaba el retiro del mercado de estos productos desde Edelman, agencia de prensa de SC Johnson, fabricante de productos Raid y Fuyi emitieron un comunicado aclaratorio. Después de que Master News difundiera el comunicado de la ANMAT donde se comunicaba el retiro del mercado de estos productos desde Edelman, agencia de prensa de SC Johnson, fabricante de productos Raid y Fuyi emitieron un comunicado aclaratorio. El comunicado comienza diciendo "Vimos que desde el medio Master News cubrieron la información y, por eso, queríamos acercarles más información al respecto para que puedan complementar el contenido y tener en cuenta más detalles de la situación" Tal como menciona ANMAT, el retiro de los productos fue una decisión voluntaria de SC Johnson y, en ningún momento, la entidad solicitó o exigió el retiro de los mismos ya que la acción ya estaba siendo llevada a cabo por la empresa. Se retiran, efectivamente, porque estos productos particulares pueden generar derrames por un problema en la válvula. Sin embargo, queremos acercar tranquilidad ya que esta situación no representa problema o riesgo para la salud de los usuarios. El retiro de los productos involucra sólo a 4 modelos puntuales de las marcas Fuyi y Raid y los demás productos de estas marcas no generan inconveniente alguno. Los productos que se retiran son los descriptos a continuación: Raid Mini Arsl 60N W/O 56 ml/12 AR, EAN: 7790520025142 Raid Mini Arsl 60N Cntry 56 ml/12 AR, EAN: 7790520025159 FUYI MINI ARSL 45N W/O 40 ML/24 AR, EAN: 7790520025050 FUYI MINI ARSL 45N CNRTY 40 ML/24 AR, EAN: 7790520025067 Al respecto desde SC Johnson expresaron "En un esfuerzo por entregar productos de la más alta calidad, hemos decidido recuperar voluntariamente Raid Mini Aerosol 60N y Fuyi Mini Aerosol 45N debido a un problema de calidad. Estos productos no cumplen con nuestros altos estándares, ya que es posible que se produzcan fugas cuando están en uso. Cabe aclarar que, en caso de producirse fugas, no plantean ningún problema de seguridad" "La calidad está en el corazón de nuestra empresa y trabajamos de forma constante para satisfacer a nuestros clientes y proporcionar productos que inspiren confianza" agregaron Próximo >