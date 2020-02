La Corte Suprema recomendó no compartir el mate y limpiar los botones de los inodoros por el coronavirus

Tweet Todos los edificios dependientes del máximo tribunal fueron notificados de una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad. También advirtieron a los funcionarios que sientan síntomas si tuvieron, por su trabajo, contacto con personas de origen chino o viajaron a Asia Todos los edificios dependientes del máximo tribunal fueron notificados de una serie de recomendaciones para prevenir la enfermedad. También advirtieron a los funcionarios que sientan síntomas si tuvieron, por su trabajo, contacto con personas de origen chino o viajaron a Asia No compartir mates, ni alimentos ni celular. Lavarse las manos y limpiar seguido el botón de los inodoros. Y poner a disposición de los empleados geles, jabones y papel higiénico. Todos estos consejos fueron los que difundió el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de la Nación para ponerse en alerta por el coronavirus, que ya provocó más de mil muertes en el mundo. Aunque se conocieron públicamente hoy, las recomendaciones llegaron el 23 de enero a las cámaras de todos los fueros dependientes del máximo tribunal. Y se repitieron el 3 de febrero, con la reanudación de la actividad luego de la feria. En Comodoro Py, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, notificó de esta medida el 4 de febrero. Sin embargo, por esos días, la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación denunció la existencia de murciélagos y cucarachas en distintos edificios, que generó una desinfección integral para lo que hubo que evacuar el edificio. Después, el 12 de febrero, el edificio de Comodoro Py vivió otra situación fuera de común, cuando un principio de incendio obligó a evacuar todo el edificio. Hubo un empleado judicial que debió ser atendido en el hospital por la inhalación de humo. No obstante, las recomendaciones fijadas por el área de medicina preventiva de la Corte Suprema siguen vigentes para Comodoro Py y para el resto de los edificios y fueros que dependen del máximo tribunal. “Ante la difusión periodística de la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Wuhan (China), este departamento ha considerado actualizar las recomendaciones para la prevención de las infecciones respiratorias agudas y las medidas de alerta tendientes a disminuir los riesgos de contagio en los empleados del Poder Judicial de la Nación”, dice un comunicado. Y añade que como “la evidencia actual sugiere que la transmisión persona-persona es limitada y recomienda que se refuercen las medidas de vigilancia para las infecciones respiratorias agudas a fin de establecer los casos probables de esta infección”, se indicó. "Dado que por la jurisdicción de los tribunales de primera instancia de competencia federal a menudo tienen contacto con personas extranjeras, se recomienda que consideren las medidas de prevención de enfermedades respiratorias especialmente con los viajeros desde China (Wuhan), asimismo se recomienda que todos los empleados del Poder Judicial de la Nación la necesidad de consultar con su médico ante una infección respiratoria aguda – síndrome febril con cuadro respiratorio- especialmente si ha viajado recientemente (dentro de los 14 días) a China o si tuvo contacto con un viajero de esa zona. La Corte recomendó no compartir el mate Entre las medidas generales, la dependencia de la Corte recomendó que los empleados judicial se vacunen contra virus de influenza y el neumococo, en los casos indicados por su médico, y también una serie de recomendaciones de higiene, en donde se destaca “lavado de las manos frecuentemente o con jabón en gel o alcohol en gel, así como después del contacto físico y antes y después de comer”. Además se pide “cubrirse la boca al toser y estornudar, con un pañuelo desechable o con el ángulo del codo”. Otro de los puntos que en donde se puso el foco es en “no compartir vasos, utensilios, alimentos, mate y celulares” y “mantener permanentemente limpios los lugares de trabajo y áreas comunes”. Además se pidió “realizar la limpieza de los filtros de aire acondicionado en forma frecuente” y “ventilar los ambientes en forma regular, durante unos minutos, al llegar, y cada tres horas”. En esa seguidilla de recomendaciones se pidió "poner a disposición de los empleados, suficientes productos para la higiene de manos (jabón líquido, jabón sin enjuague antibacterial, alcohol en gel, toallas y pañuelos desechables y cestos con bolsas de plástico.)", "mantener limpio el baño y realizar una limpieza frecuente de las canillas y del botón de descarga del inodoro" y "colocar un cesto para descartar toallas de papel". Por ultimo, se pidió "evitar compartir las lapiceras, lápices, biromes" y "colocar en mesa de entradas una birome para el público". "Esperamos que estas medidas contribuyan a llevar tranquilidad y seguridad a los empleados del Poder Judicial de la Nación y transmitir nuestra disposición para cualquier consulta que quieran realizar", se añadió.