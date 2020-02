Un acuerdo con gusto a poco

Tweet A partir de un acuerdo político que se negoció para aprobar la Ley de Emergencia volvió al ruedo el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Este año es de $2.000 millones, cuatro veces menor que el obtenido en 2017. Cuánto le toca a cada distrito A partir de un acuerdo político que se negoció para aprobar la Ley de Emergencia volvió al ruedo el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Este año es de $2.000 millones, cuatro veces menor que el obtenido en 2017. Cuánto le toca a cada distrito Como todos los años, el gobierno de la Provincia publicó el Coeficiente Unico de Distribución (CUD), que sirve para determinar cómo se reparte la coparticipación provincial. Además, el índice se utiliza para calcular el porcentaje que le corresponde a cada comuna en concepto del Fondo de Infraestructura Municipal, en este caso, de unos escasos 2.000 millones de pesos. El mismo está destinado a obras de infraestructura y surgió a partir de un acuerdo político que apareció sobre el final de la discusión de la ley de Emergencia, a fines del año pasado. Claramente, como se dijo, el monto es muy bajo; precisamente, cuatro veces menor que el de hace tres años, sin tener en cuenta la inflación. Los intendentes, tanto oficialistas como opositores, lo saben perfectamente. Por eso es que esperan que en el Presupuesto 2020, las famosas planillas anexas “estén repletas de obras y de ceros”. Pero ese será otro áspero capítulo de la discusión económico-financiera. Como el cálculo se realiza a través del CUD (mide una serie de variables, entre las que figuran población, territorio, efectores de la salud y prestación de servicios educativos municipales) hay diferencias sumamente notorias en la distribución de los montos. Por ejemplo: La Matanza recibirá más de 147 millones de pesos, de los 2.000 M que se reparten; mientras que Tordillo sólo podrá disponer de $1.389.200, cien veces menos que la administración matancera. Por supuesto, para el más populoso de los distritos, que cuenta para este año con un Presupuesto de 15.495 millones de pesos, es una cifra prácticamente insignificante. Lo propio le sucede a Tordillo, obviamente, que con ese millón 300 mil pesos apenas si le alcanza para un par de cuadras de cordón cuneta. FIM 2020 Según establece el decreto por el cual se creó el nuevo fondo (aún no fue reglamentado), los montos serán “destinados por los municipios a obras y/o mantenimiento de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, sanitaria y hospitalaria, arquitectura”. Y advierte la letra de la normativa que “en ningún caso, el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos en gastos corrientes u operativos”. En ese sentido, fuentes de la administración kicillofista revelaron que ya comenzaron a peregrinar por los pasillos de Gobernación un gran número de alcaldes que acercaron propuestas en base al mentado fondo. Y pese a que reina el hermetismo en el Ejecutivo, se pudo conocer cuál es el camino que recorren los proyectos. El derrotero administrativo comienza en el Ministerio de Gobierno, donde los alcaldes acercan las carpetas. Una vez obtenido el visto bueno de la cartera a cargo de Teresa García, la iniciativa es elevada al Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Posteriormente se aprueban los proyectos y se realizan los respectivos dictámenes de Fiscalía, Asesoría y Contaduría, tal como ocurre en este tipo de trámites. Cuando todo está debidamente aprobado se realizan los desembolsos en las cuentas de cada uno de los municipios. Desde el gobierno provincial se mostraron cautos y revelaron que, pese a que el decreto que establece la distribución de partidas del FIM aún no fue reglamentado, ya hubo presentaciones informales de proyectos por parte de varios distritos. Este medio pudo conocer que hasta el momento fueron alrededor de cuarenta los intendentes que acercaron carpetas con iniciativas, aunque no dieron mayores precisiones sobre quién es cada uno de ellos. Según las fuentes consultadas, la aprobación final para liberar las partidas se llevaría a cabo a principio de marzo. Será entonces cuando reciban el primer desembolso, que corresponde al veinte por ciento del total, y podrían comenzar los trabajos a la brevedad. Los jefes comunales esperan ansiosos la ejecución de estas obras, porque con ellas, al menos, se ocupa mucha mano de obra local. “Todo se hace dentro del distrito. En estos casos, no hay ninguna empresa de afuera, se buscan laburantes locales”, apuntó un mandamás que recibirá poco más de cuatro millones de pesos y que, como la gran mayoría, aguarda por la llegada de partidas más jugosas. “El FIM 2020, por ahora, es malo, pero fue lo que se acordó hasta el momento”, cerró un alcalde radical. El porqué de los dos mil millones “El monto es bajo, sí”, reconoce un intendente allegado a los senadores radicales Emiliano Reparaz y Roberto Costa y al diputado Maximiliano Abad, que fueron quienes empujaron para que la Provincia instaure el FIM a cambio de la aprobación de la ley de Emergencia. Y destaca, en modo rosca, que “pasó lo mismo que en 2016 y 2017; lo único que ahora, nosotros estamos del otro lado”. El porqué de la escasa suma que, vale decir, deja disconformes tanto a los oficialistas como a los opositores, tiene que ver con que se acordó que “hasta que no se apruebe el Presupuesto, 2.000 millones es un monto razonable”. Una vez que empiece a tratarse el cálculo de gastos y recursos volverá la presión por los números y los radicales y los amarillos irán nuevamente a la carga por más obras, ya sea a través de una ampliación del FIM o de la inclusión de las mismas directamente en las planillas anexas del Presupuesto. Por supuesto, a los mandamases comunales les conviene ejecutar las obras por su cuenta y que la administración provincial les gire la plata, o sea, el FIM. “Pensamos que en el Presupuesto se van a contemplar obras públicas; no sé si del FIM o de otro sistema, pero va a contemplar obras de in-fraestructura social para los distritos”, reconoció ante La Tecla el peronista de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán. Esperanza y escepticismo por la continuidad de los trabajos Franco Flexas, intendente de General Viamonte, charló con La Tecla sobre las obras que realizarán en su distrito con el FIM. Primero finalizarán la estación de bombeo para desagües cloacales en el barrio Juan el Bueno, y luego será terminar una obra de agua potable en el Municipio. El alcalde señaló: “Acercamos las carpetas con los dos proyectos pero nos dijeron que apenas esté firmado el decreto con la reglamentación nos pasan el modelo para ingresar el proyecto, así nosotros lo completamos”. Sobre el anticipo del 20% dijo que “hasta que no esté firmado el decreto, no lo vamos a saber”. Flexas estimó que “hay una intención del gobierno de seguir haciéndolo (el FIM), porque saben que los municipios son los que tienen más claro cuáles son las problemáticas propias de cada distrito. Nuestra intención, desde los municipios, también es que se mantengan”. Injusticias en la medición del coeficiente para distribuir Otro alcalde de la Cuarta sección habló con La Tecla y consideró in-justo el reparto de ingresos por el CUD. El jefe comunal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, reclamó que “no hay manera de subir el CUD”, pese a que todos los años aumentan las consultas en el hospital provincial que allí funciona. Añadió: “Por eso, mi bronca en estos cuatro años por la falta de auditoría por parte de los ministerios de Economía y de Salud”. Crítico con la medición del CUD dijo: “Con esto se está cortando la igualdad entre los distritos”. Destacó: “Hay muchas diferencias entre municipios similares, y se nota mucho en el tema del FIM”. Y comparó que Trenque Lauquen tendrá un FIM de más 15 millones, contra los 7 millones de ellos, siendo distritos de iguales características y casi la misma población. De dónde surgen los 2.000 millones Durante la ardua negociación por la declaración de la ley de Emergencia en la Provincia, el oficialismo debió realizar concesiones y la oposición logró que se incluyera una modificación en el artículo 27 de la ley N° 15.165. La misma estableció la creación de un Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura (FIM), destinado a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura por dos mil millones de pesos. El monto debe ser repartido de acuerdo al Coeficiente Unico de Distribución (CUD), y la cartera de Infraestructura es la encargada de implementar dicho fondo.