En medio de problemas dirigenciales, rumores de salida y demás, Lionel Messi volvió a recalcar el cariño que tiene, no solo por el club, sino también por la ciudad y la vida que tiene en Europa. "Esta es mi casa", afirmó tajante. Los últimos meses de Lionel Messi en Barcelona no están siendo fáciles. A la caída en el nivel de juego del equipo, teniendo que salvar siempre al equipo, sin refuerzos de jerarquía, con entredichos con Eric Abidal por la destitución de Valverde. Un caos realmente. A todo esto se suma que no es un año cualquiera en el club catalán: es año de elecciones y Leo quedó envuelto en la rueda política. En las últimas horas, salió la noticia de que Bartomeu, presidente del club, habría contratado trolls en las redes para ensuciar a la oposición, halagar su gestión y atacar a algunos referentes del plantel, entre los que estaría el 10 (en Europa también pasa, parece). Sin embargo, el propio presidente se acercó al vestuario para aclarar la situación y desmentir los rumores de la prensa catalana. Ante esta situación, los medios de todo el mundo comenzaron a hacer su juego para llevarse al mejor jugador del mundo a su liga. Inglaterra, Italia, Estados Unidos, incluso Argentina, serían los hipotéticos destinos de Messi. Sin embargo, cada vez que tiene la oportunidad resalta, una y otra vez, que está cómodo en su ciudad y no tiene pensado un cambio de aires. La tapa de Mundo Deportivo de este jueves. Este miércoles, el 10 rompió el silencio y los rumores que lo quieren alejar de la ciudad catalana. El diario Mundo Deportivo tuvo una entrevista mano a mano con Leo y en su tapa de este jueves tituló con un textual: "No se me ocurre irme del Barsa". Clarito. En dialogo con el medio catalán, contó cómo es su vida: "Amo Barcelona si bien extraño muchísimo Rosario. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina. Me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, Castelldefels, y hago una vida que la disfruto mucho". La nota completa saldrá este jueves, pero en este anticipo, Leo no dejó dudas sobre su futuro, que claramente estará en su (segunda) casa.