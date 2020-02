La Sub Comision de Hockey de Barrio Norte trabaja full time para el crecimiento de la disciplina

Tweet El Hockey de Barrio Norte viene cosechando importantes resultados en la región formando parte de la Federación en sus distintas categorías que son protagonistas en cada torneo disputado. Además siguen sumando comodidades y mejorando las instalaciones enclavadas en el estadio Hermenegildo Nieto de América El Hockey de Barrio Norte viene cosechando importantes resultados en la región formando parte de la Federación en sus distintas categorías que son protagonistas en cada torneo disputado. Este año 2020 la Sub Comisión de Padres se ha propuesto llevar a cabo varias tareas en pos de brindar al cuerpo técnico y jugadoras las mejores condiciones de trabajo y desarrollo de la actividad Entre estas cuestiones se ha adquirido indumentaria, se han llevado a cabo trabajos de infraestructura, se adquirió un tablero electrónico contador y se contrató un Preparador Físico para los jugadoras en competencia. Hay más propuestas para el año 2020 y uno de los miembros de Comisión, Caco Ríos, hablo sobre estos proyectos y de la importancia de que más gente se sume y apoye la disciplina. Apoyo significativo “Tenemos un agradecimiento muy grande por la Familia del Hockey porque sin su apoyo sería muy difícil lograr sueños y objetivos…” – señalo Néstor Ríos agregando sobre los proyectos que – “se está apuntando a la iluminación total de la cancha, acondicionar la cantina, hacer una parrilla, por lo tanto agrandar la misma, el Municipio nos brinda un apoyo muy importante también, como así también mucha gente que ad honoren se suman y nos ayudan por elementos o trabajo para poder seguir creciendo…” La Preparación Física Apuntando al desarrollo óptimo de las jugadores a nivel competitivo del Hockey se Barrio Norte, es que se incorporó al Cuerpo Técnico el Profesor Alexis Godoy y este expresó en cuanto al pedido especifico en el trabajo que – “lo primero que debo hacer es agradecer por haberme tenido en cuenta y acepte porque veo el esfuerzo de los profes y los padres por brindarle lo mejor a los chicos en este deporte y trabajando a pulmón…, en cuanto al trabajo es acentuar la parte física haciendo hincapié en la idea de juego, estamos en un proceso de manifestación de intención por parte de las jugadoras en este trabajo…, me parece una idea muy buena y el trabajo es con categorías 8º y 7º y con las más grandes ya armar estrategias e juego…” – señalo Alexis agregando que – “mi aporte va por ese lado, apuntando específicamente a la parte física…” Invitación abierta Néstor “Caco” Ríos expreso finalmente que – “invitamos a los varones, jóvenes y adultos que se sumen a practicar Hockey, estamos armando un lindo grupo y cuanto más seamos mucho mejor, el Hockey no es solo de mujeres, es un deporte muy similar al futbol así que acérquense a conocerlo y además buscamos hacer un equipo competitivo también…, en cuanto a los padres, que acerquen a sus hijos al club y que se sumen a la familia del Hockey de Barrio Norte, realmente somos una familia, cada padres sale a buscas sponsor para recaudar fondos y poder hacer inversiones, trabajamos entre todos para darle los mejor a los jugadores…” – aseguro Ríos. El Club tiene varias jugadores seleccionadas desde Sub 14 a Sub 19 que están en plena competencia representando al Club a través del Seleccionado de la Federación y ya entrenando para las presentaciones que comenzaran en los próximos meses. < Prev Próximo >